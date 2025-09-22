Municipios entrerrianos se suman al boleto estudiantil gratuito y con descuentos
El gobernador Rogelio Frigerio firmó este lunes convenios con municipios de la provincia que cuentan con transporte urbano de pasajeros, en el marco de la adhesión al Sistema de Beneficios de Descuentos y Gratuidades Estudiantiles, que garantiza el acceso al boleto para estudiantes de nivel primario y secundario.
De esta manera, el Gobierno provincial y los gobiernos locales avanzan en conjunto para facilitar la llegada de los estudiantes a la escuela, acompañando con políticas públicas concretas a las familias entrerrianas y promoviendo la igualdad de oportunidades en la educación.
El secretario de Transporte de la provincia, Juan Diego Elsesser, detalló que el convenio establece que “el 50 por ciento lo asumirá el municipio local y el otro 50 por ciento la provincia. En cuanto a los estudiantes universitarios y terciarios, la provincia les otorgará un beneficio del 70 por ciento del valor del boleto, por lo que sólo pagarán el 30 por ciento. Además, sigue vigente, a través de la paritaria, el descuento del 50 por ciento para los docentes”.
Por su parte, la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, valoró la medida al señalar que “esta firma es una contribución más y muy importante a la mejora del sistema educativo y de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Habla de la importancia que le da el gobernador a la educación como uno de sus ejes prioritarios”.
El intendente de La Paz, Walter Martin, destacó que el convenio “materializa que el transporte público sea gratuito para estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, permitiendo que las empresas comiencen a brindar el servicio de inmediato”. Además, subrayó que para su ciudad el acuerdo es “muy importante” porque representa un trabajo en conjunto, y remarcó que este logro fue posible gracias a que “el gobernador Rogelio Frigerio se puso al hombro una parte del subsidio que se había caído por parte de la Nación. Se concretó a través de un trabajo codo a codo entre la Secretaría de Transporte, el gobernador, las empresas privadas y las municipalidades”.
Finalmente, la representante de Gualeguaychú, Beatriz López, responsable del área de transporte público, precisó que aunque en su ciudad ya existía el boleto estudiantil gratuito, “el convenio fue fundamental para contar con el subsidio provincial. Este aporte resulta esencial para las empresas de transporte, debido al cese de los subsidios nacionales”.