Municipalidad de Paraná reprograma la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”
La Municipalidad de Paraná informó que la quinta edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”, prevista originalmente para este sábado 21 de febrero, será reprogramada en consideración del contexto trágico derivado del temporal que afectó a la ciudad en las últimas horas.
El evento deportivo se realizará finalmente el sábado 7 de marzo, mientras que la entrega de kits para los corredores tendrá lugar el viernes 6.
En relación con las inscripciones, quienes así lo deseen podrán solicitar el reintegro del importe abonado mediante un formulario que estará disponible a partir de la próxima semana.
Por otro lado, desde el complejo turístico Open Club se informó que se respetarán, sin costos adicionales, las reservas realizadas para la nueva fecha de la competencia.
Desde el Municipio agradecieron la comprensión de atletas, familias, patrocinadores y vecinos, y reafirmaron el compromiso de acompañar a la comunidad en este momento, priorizando el respeto, la responsabilidad institucional y el trabajo articulado para que la jornada deportiva pueda desarrollarse en un marco adecuado.