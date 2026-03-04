Munición gruesa de Lilia Lemoine en sus nuevos agravios contra Victoria Villarruel y Marcela Pagano
La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta públicamente luego de que la diputada nacional Lilia Lemoine lanzara duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y también apuntara contra su compañera de bancada Marcela Pagano. Las declaraciones se realizaron durante una entrevista radial y volvieron a reflejar las tensiones que atraviesan al oficialismo.
Durante una entrevista en El Observador 107.9, Lemoine volvió a cuestionar el rol político de la vicepresidenta y aseguró que se alejó del proyecto que encabeza el presidente Javier Milei.
“Desde un principio noté que algo andaba mal con la vicepresidenta y soné la campana, pero no creí que iba a hundirse tanto”, afirmó la legisladora.
Según Lemoine, el propio presidente ya dejó clara su postura respecto de Villarruel. En ese sentido, sostuvo: “Si alguien en este momento piensa que Villarruel es parte de La Libertad Avanza, estuvo viviendo debajo de una piedra”.
La diputada fue incluso más lejos al evaluar el presente político de la vicepresidenta. “El capital político de Villarruel es menos 20”, disparó.
Lemoine habló de “traición” dentro del espacio
Durante la entrevista, la legisladora volvió a acusar a Villarruel de haber traicionado al presidente Milei y al espacio político que los llevó al poder.
“Los que estén asociados a ella son traidores. El que se diga liberal o libertario y vaya de la mano de ella es un mentiroso desgraciado”, afirmó.
Además, sostuvo que la vicepresidenta nunca estuvo realmente alineada con el proyecto libertario. Según su interpretación, Villarruel habría construido una imagen pública que no se corresponde con su verdadera posición política.
“No es que Villarruel era buenísima y de pronto se volvió mala. Ponía una cara, fingía ser algo que no es y después traicionó al Presidente como traicionó a todos sus aliados previos”, aseguró.
En ese contexto, Lemoine planteó que la vicepresidenta no actúa como una voz crítica dentro del oficialismo, sino como una figura opositora.
“No es una voz crítica del Gobierno. Es oposición natural al Gobierno”, sostuvo.
Duras críticas contra Marcela Pagano
La diputada también apuntó contra su colega Marcela Pagano, con quien mantiene un enfrentamiento público desde hace tiempo.
Lemoine reaccionó a declaraciones recientes de Pagano vinculadas con la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, que había estado detenido en Venezuela. En ese marco, rechazó que se deba agradecer al gobierno venezolano por la liberación del uniformado.
“No es un gobierno, es un régimen”, sostuvo.
Luego lanzó una fuerte descalificación contra su compañera de bloque:
“Es una hija de puta, no hay otro calificativo que le quepa”.
Además, la describió como “un arquetipo de villana de telenovela, bien malvada”, profundizando la disputa personal y política que ambas mantienen desde hace meses.
El debate sobre el futuro del espacio libertario
Durante la entrevista, Lemoine también se refirió a versiones sobre una posible reforma constitucional que permitiría una continuidad indefinida del presidente Milei en el poder, una idea que rechazó.
Según explicó, el mandatario no busca concentrar poder sino abrir el juego a otros dirigentes del espacio para el futuro.
“El Presidente no es alguien que se arrogue todo el poder, sino que abre el juego para que lo puedan suceder”, afirmó.
En ese sentido, mencionó dirigentes que, a su juicio, podrían tener proyección dentro del oficialismo, como el vocero presidencial Manuel Adorni, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich o referentes provenientes de otros espacios que se acercaron al proyecto libertario.
Las declaraciones de Lemoine volvieron a exponer las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, en un momento en que el Gobierno busca consolidar su agenda legislativa y avanzar con reformas clave en el Congreso.