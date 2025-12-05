Mundial FIFA 2026: Lo que sale acompañar a la selección argentina en Kansas, San Francisco y Dallas
El Mundial 2026 abre un escenario inédito para los hinchas argentinos, que deben calcular gastos y planificar rutas en un torneo que, por dimensiones y logística, será el más complejo de la historia. Con tres posibles sedes para la Selección durante la fase de grupos —Kansas, San Francisco y Dallas—, crece el interés por estimar cuánto costará seguir al equipo en esta edición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones y 104 partidos.
Argentina compartirá el grupo con Austria, Jordania y Argelia, y disputará sus partidos los días 16, 22 y 27 de junio, con combinaciones de sede que obligan a ajustar reservas aéreas y hoteleras según definiciones oficiales. Este esquema impulsa a los hinchas a comparar vuelos, alojamientos, traslados y paquetes turísticos, que actualmente varían de forma significativa.
Una de las alternativas más accesibles se ubica en Kansas City, donde un paquete básico con vuelo ida y vuelta desde Buenos Aires y una noche en el Homewood Suites by Hilton Kansas City Speedway, con desayuno incluido, tiene un valor de $2.996.202 por persona y $5.992.404 para dos. Este tipo de ofertas contempla la posibilidad de sumar traslados, alquiler de autos y actividades.
En Dallas, las plataformas consultadas muestran propuestas que incluyen dos noches en el Sheraton Dallas Hotel by the Galleria y vuelos mediante Avianca. El costo asciende a $4.458.375 por persona y $8.916.750 para dos, con escalas sujetas a disponibilidad. Los paquetes permiten incorporar actividades adicionales y servicios de traslado interno.
San Francisco aparece como la tercera alternativa relevante: un paquete con dos noches en el RIU Plaza Fisherman’s Wharf, más vuelos con Copa Airlines, parte de $3.600.594 por persona y $7.201.188 para dos, sin incluir percepciones impositivas específicas. Las cifras dependen de la demanda y de la disponibilidad de vuelos y hotelería.
Los precios para vuelos internacionales también marcan diferencias: Aeroméxico ofrece pasajes ida y vuelta a México D.F. por USD 2100, mientras que Aerolíneas Argentinas alcanza los $4.000.000 (unos USD 2700). Avianca, con escala en Bogotá, supera los $6.000.000, y LATAM opera en un rango parecido. En paquetes combinados, seis noches en Ciudad de México con vuelo directo rondan los $2.387.754, mientras que Miami aparece en $3.404.791. Vancouver, por su parte, exige una inversión mayor: $5.388.720 por seis noches.
El costo diario estimado para un turista en los países anfitriones se ubica entre USD 40 y USD 150, contemplando comida, movilidad, seguro, ocio y entradas. Los paquetes integrales —vuelos, alojamiento, traslados y actividades— pueden representar un ahorro de hasta el 30% respecto de la compra individual de cada componente.
Entre las propuestas que cubren toda la fase de grupos, se destacan paquetes con vuelos, tres entradas oficiales, alojamiento por dos semanas y traslados. Una de estas opciones se ubica en $12.111.930 (USD 8183) por persona, mientras que otra empresa comercializa un paquete de USD 9550, con vuelos, 13 noches, traslados y un kit. Existen alternativas superiores entre USD 14.290 y USD 17.970, dependiendo de la ubicación en los estadios y el tipo de habitación.
En la gama alta, los paquetes Hospitality ofrecen accesos VIP, gastronomía y servicios diferenciados. Para los ocho partidos del MetLife Stadium, los valores van desde USD 3500 a USD 73.200 por persona. La diversidad de precios refleja la amplitud del mercado que acompaña al Mundial.
Las entradas oficiales para la fase de grupos parten desde USD 60, con precios sujetos a demanda y ubicación. Para la final, el ticket tiene un valor base de USD 6730. Las reglas permiten adquirir hasta cuatro entradas por partido y un máximo de 40 por persona, con un sistema de compra dinámica que busca transparencia y control frente al fraude. Para ello se habilitará una plataforma oficial de reventa.
Quienes piensen recorrer todo el Mundial, con 40 noches de alojamiento, entradas y transportes internos, deberán considerar un gasto mínimo cercano a USD 22.000, según estimaciones del sector. Este cálculo depende de fechas, sedes y disponibilidad de servicios.
Además del presupuesto, los viajeros deben prever visas y permisos migratorios para ingresar a Estados Unidos y Canadá. La movilidad entre sedes requiere reservas anticipadas y planificación precisa debido a las distancias previstas entre partidos.
Cada paquete cubre únicamente vuelos y alojamiento en destino, por lo que quienes deseen seguir a la Selección por varias ciudades deberán adquirir pasajes internos y organizar sus tiempos. Con tres partidos en 12 días en ciudades alejadas entre sí, la logística se convierte en un elemento central.
El formato del Mundial —48 selecciones, 16 sedes y más de un mes de competencia— configura un esquema de oportunidades y límites para quienes buscan vivir la experiencia completa. Los costos, en pesos y dólares, dependen del contexto cambiario y de las políticas dinámicas de cada empresa aérea, hotelera y organizadora.