Mundial FIFA 2026: La vuelta de Austria luego de tres décadas
Austria regresa a la Copa del Mundo tras lograr su clasificación al Mundial 2026 y se perfila como una de las posibles revelaciones europeas. Será su primera participación en el siglo XXI, aunque el país tiene una historia extensa en la competencia. Compartirá el grupo J con Argentina, Argelia y Jordania.
El seleccionado austríaco fue uno de los primeros animadores en la historia de los Mundiales, con un cuarto puesto en 1934 y un tercer lugar en 1954 que aún se recuerdan.
Cómo llegó Austria al Mundial 2026
El conjunto albirrojo finalizó líder de su grupo en las Eliminatorias Europeas. Enfrentó a Bosnia y Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino, y acumuló 19 puntos, resultado de seis triunfos, un empate y una derrota, lo que le permitió asegurarse el boleto directo.
Puesto en el ranking FIFA
Austria ocupa actualmente el puesto 24° del ranking mundial.
Quién es el DT de Austria para el Mundial 2026
El seleccionado es dirigido por el alemán Ralf Rangnick, de 67 años, quien asumió en abril de 2022. Su extensa trayectoria incluye pasos por Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim, RB Leipzig y Manchester United. Entre 1983 y 1990 también condujo a varios clubes del ascenso alemán.
La figura de la selección de Austria
El capitán y principal referente es David Alaba, jugador del Real Madrid. También destacan nombres como Kevin Danso, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner y Marco Arnautovic, que completan una base competitiva de nivel internacional.
Cuántos Mundiales jugó Austria
El seleccionado austríaco disputó siete Copas del Mundo: 1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990 y 1998. Su mejor actuación fue en Italia 1954, donde obtuvo el tercer puesto. En 2026 regresará tras más de 25 años de ausencia.
Historial entre Austria y Argentina
El registro marca dos enfrentamientos, ambos amistosos:
- 1980: triunfo de Argentina por 5-1.
- 1990: empate 1-1.