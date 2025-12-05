Mundial FIFA 2026: Jordania y su primera cita con la confianza por las nubes
La historia del fútbol jordano escribió su capítulo más trascendente: tras nueve intentos fallidos y décadas de ilusión acumulada, Jordania se clasificó por primera vez a una Copa del Mundo. En el Mundial 2026, el conjunto asiático compartirá el grupo J con Argentina, Argelia y Austria, decidido a dejar una huella imborrable en su debut absoluto.
El camino hacia Estados Unidos, México y Canadá estuvo lejos de ser sencillo. Jordania inició su recorrido en la segunda fase de las Eliminatorias asiáticas, con un arranque irregular: empate ante Tayikistán y derrota en casa frente a Arabia Saudita, una potencia regional. Pero el equipo reaccionó con autoridad: encadenó cuatro victorias consecutivas, incluido un 7-0 histórico a Pakistán, y terminó ganando el grupo por diferencia de gol, dejando atrás a los sauditas.
En la tercera ronda, ya bajo la conducción del marroquí Jamal Sellami, los Nashama sostuvieron su crecimiento. Impulsados por un tridente ofensivo potente —Mousa Al-Tamari, Yazan Al Naimat y Ali Alwan—, sumaron 16 puntos y sellaron su clasificación tras un 3-0 a Omán y la derrota de Irak frente a Corea del Sur. El equipo finalizó segundo detrás de los surcoreanos y superó a Irak, Omán, Palestina y Kuwait.
Actualmente, Jordania ocupa el puesto 66° del ranking FIFA, el noveno mejor equipo de Asia, y llega a su primera Copa del Mundo con la confianza en alza.
Un debut histórico: el primer Mundial de Jordania
El 2026 marcará la primera participación jordana en un Mundial FIFA. Su mayor hito previo había sido la final de la Copa Asiática 2024, en la que sorprendió al continente y obtuvo el subcampeonato. En las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, incluso estuvo cerca del boleto: alcanzó el repechaje intercontinental, donde cayó ante Uruguay de Suárez, Cavani y Forlán.
Mousa Al-Tamari: la figura que lidera la ilusión
El gran emblema del equipo es Mousa Al-Tamari, extremo de 28 años, capitán y máxima figura. En su paso por el APOEL FC de Chipre se ganó el apodo de “el Messi jordano” y hoy se desempeña en el Stade Rennes de la Ligue 1. Junto a él destacan Yazan Al Naimat y Ali Alwan, pilares de un ataque decisivo en la clasificación.
Jamal Sellami: el DT del salto histórico
El conductor del proceso es el marroquí Jamal Sellami, de 55 años, exmediocampista mundialista en Francia 1998. Llegó en 2024 para continuar el trabajo de su compatriota Hussein Ammouta y consolidó una identidad basada en la solidez defensiva y el juego dinámico. Con él, Jordania perdió solo dos de sus doce partidos: marcó 19 goles y recibió apenas ocho.
Un plantel que combina talento local y experiencia internacional
La mayoría de los futbolistas milita en ligas de la región, donde la competencia es menor pero el poder económico es considerable. La presencia de Al-Tamari en Europa es la excepción que eleva el techo del seleccionado.
Con esa base, Jordania dejó atrás años de frustraciones y afrontará en Norteamérica su primer gran desafío mundialista.