Mundial FIFA 2026: Argentina tendrá como rivales en la Fase 1 a Argelia, Austria y Jordania
El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol: será el primero con 48 selecciones, distribuido en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, y con un formato renovado que incorpora una instancia adicional de eliminación directa. El certamen iniciará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, que hará historia como el primer estadio del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas, y finalizará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.
Argentina ya conoce a sus rivales del Grupo J: Argelia, Austria y Jordania, en ese orden. Lo que resta confirmar son las sedes y fechas definitivas, detalles que la FIFA oficializará el sábado 6 de diciembre.
Según el cronograma preliminar, la Scaloneta debutaría el martes 16 de junio de 2026 ante Argelia, en el Kansas City Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium. Luego enfrentaría a Austria el lunes 22 de junio, en Dallas o San Francisco, mientras que el cierre ante Jordania sería el sábado 27 de junio, en Kansas City o Dallas.
En caso de ganar su grupo, Argentina se cruzaría en 16avos de final con el segundo del Grupo H —zona integrada por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay— en Miami. Desde allí, el camino hacia octavos y cuartos podría incluir a selecciones como Estados Unidos, Paraguay, Bélgica o Portugal, y un escenario hipotético de semifinales con Inglaterra o Brasil.
Si Argentina finaliza segunda, su rival saldría del puntero del Grupo H. Luego podría enfrentar en octavos a segundos de los Grupos G y L, donde aparecen candidatos como Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana. Un posible cruce de cuartos incluiría a Bélgica o Estados Unidos, mientras que en semifinales quedarían del lado de Alemania, Francia o Países Bajos.
La tercera opción contempla que Argentina sea una de las mejores ocho selecciones ubicadas en el tercer puesto. En ese caso, los cruces dependerán de la tabla general de terceros, considerando puntos y diferencia de gol.
El Mundial 2026 podría ser la última participación mundialista de Lionel Messi, quien ya disputó cinco Copas del Mundo y fue campeón en Qatar 2022, lo que agrega un atractivo especial para la afición argentina.
La Selección dirigida por Lionel Scaloni, que conquistó dos Copa América, la Finalissima y el Mundial 2022, apunta a bordar la cuarta estrella, lo que igualaría a Alemania e Italia, quedando a uno de Brasil.
En la antesala de la Copa del Mundo, Argentina dispondrá de dos ventanas para amistosos. En marzo podría jugar la Finalissima ante España, mientras que antes del debut mundialista habrá margen para uno o dos encuentros preparatorios.
El nuevo formato establece 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzarán a 16avos de final los dos primeros y los ocho mejores terceros. Cinco terceros se medirán con los líderes de los grupos E, G, I, L y K, y los otros tres con los primeros de los grupos A, B y D.
El torneo se disputará en 104 partidos distribuidos entre las sedes de los tres países anfitriones:
Estados Unidos (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle),
México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey)
y Canadá (Toronto y Vancouver).
Calendario preliminar de Argentina
(A confirmar por FIFA el 6/12/2025)
- Martes 16 de junio de 2026: Argentina vs. Argelia – Kansas City
- Lunes 22 de junio de 2026: Argentina vs. Austria – Dallas
- Sábado 27 de junio de 2026: Argentina vs. Jordania – Kansas City
Grupos del Mundial 2026
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Repechaje UEFA 4 (Dinamarca/Macedonia del Norte/Rep. Checa/Irlanda)
Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia), Qatar, Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Repechaje UEFA 3 (Turquía/Rumanía/Eslovaquia/Kosovo)
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania), Túnez
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Int. 2 (Bolivia/Surinam/Irak), Noruega
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo K: Portugal, Repechaje Int. 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo), Uzbekistán, Colombia
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá