Mundial FIFA 2026: Argentina debutará en Kansas City enfrentando a Argelia
La FIFA dio a conocer este sábado el calendario completo del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y la selección argentina ya conoce cuándo y dónde comenzará su camino para defender el título obtenido en Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni debutará el 16/6 ante Argelia, en Kansas City, a las 22 (hora argentina).
La selección campeona del mundo realizará su primera presentación en el Arrowhead Stadium, con capacidad para 73.000 espectadores, habiendo sido inaugurado en 1972, no obstante se le han introducido en las tres últimas décadas numerosas remodelaciones.
Allí se llevarán a cabo cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los 32avos de final y otro en los cuartos de final.
El Kansas City Stadium está certificado por Guinness World Records como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo y ha acogido un récord de cinco campeonatos de conferencia de la NFL consecutivos.
El estadio, sede de los Kansas City Chiefs de la NFL, alcanzó un nivel de decibelios récord de 142,2 cuando los Chiefs se enfrentaron a los New England Patriots en 2014.
Conocida como la capital del fútbol de Estados Unidos, Kansas City es la sede del Sporting KC, dos veces campeón de la MLS, y del KC Current, finalista de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) de 2022, y es un área metropolitana que se extiende a ambos lados de la frontera entre los estados de Misuri y Kansas.
Rumbo a Arlington
Argentina luego viajará 729 kilómetros para sus dos siguientes presentaciones en el AT&T Stadium de Dallas. Allí, chocará con Austria, el 22/6 a las 14; y cerrará su participación en el Grupo J ante Jordania, el 27/6, desde las 23.
El AT&T Stadium es un recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas. Su capacidad es de 94.000 espectadores.
Allí se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los 32avos de final, uno de octavos de final y una semifinal
El Dallas Stadium es un ejemplo impresionante de arquitectura de estadios, que ofrece una experiencia única tanto para eventos deportivos como musicales, además de contar con varias obras de arte increíbles y una impresionante superficie de pantallas de vídeo en su interior.
Desde su inauguración en 2009, el recinto ha sido la sede de los Dallas Cowboys, cinco veces ganadores de la Super Bowl, y también ha acogido la Copa Oro de la Concacaf y partidos de la selección nacional de México a lo largo de los años.
Otros eventos importantes celebrados en el Dallas Stadium incluyen la Super Bowl XLV, la final del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario de 2015, el Draft de la NFL de 2018, los partidos del Campeonato Big 12, el Cotton Bowl Classic, la Final Four masculina de la NCAA, el Campeonato AMA Supercross y múltiples combates de boxeo por el título mundial.
Lo que seguiría
Si la selección termina primera en su grupo, su debut en los cruces será en el Hard Rock Stadium de Miami, donde enfrentará al segundo del Grupo H, que integran España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
En caso de clasificarse como segunda, el rival será el ganador de esa misma zona, pero el partido se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Ese escenario incluso podría reeditar un cruce con Arabia Saudita, el rival inesperado que sorprendió en Qatar 2022.
El recorrido de Argentina cambia según su posición final en el grupo. Si avanza como líder, en octavos jugaría contra el vencedor del cruce entre los segundos del Grupo D (Estados Unidos, Australia, Paraguay y el equipo que llegue desde el repechaje europeo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo) y del Grupo G (Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda). Ese duelo sería el 7 de julio en Atlanta, Georgia, en el Mercedes-Benz Stadium, con capacidad para 51.000 espectadores.
Más especulaciones
En cambio, si Argentina termina segunda y avanza a octavos, su rival también saldrá del cruce entre dos segundos puestos. Ese partido, que se jugará en Toronto, enfrentará a los escoltas de los grupos K (Portugal, Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo) y L (Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana). En ese escenario, el duelo de octavos para la selección sería el 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
A partir de los cuartos de final el cuadro se vuelve más complejo de proyectar. Si Argentina termina primera, podría cruzarse con selecciones de peso como Egipto, Bélgica, Estados Unidos o Paraguay. Y dependiendo del resto del cuadro, también podrían aparecer Portugal, Canadá o Italia (si logra clasificarse). ¿Brasil? Sería un posible rival en semifinales, igual que Inglaterra o México. Y en una hipotética final, los nombres que asoman —siguiendo la lógica del ranking— son Francia o España.
Si la selección avanza como segunda, el panorama cambia. En octavos podrían aparecer Portugal, Inglaterra o Croacia; en cuartos, Bélgica, Egipto, Estados Unidos o Paraguay; y en semifinales, un eventual cruce con Brasil o Francia.
¿Y si Argentina termina tercera? Los ocho mejores terceros avanzan a los 16avos de final, aunque los cruces dependen de la ubicación y la cantidad de puntos. Por estar en el Grupo J, podría viajar a San Francisco para enfrentar al primero del Grupo D; también le podría tocar el primero del Grupo L, el del Grupo B (Canadá, Suiza, Qatar y el ganador del repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia) o el del Grupo K.
El partido inaugural y la final
El encuentro que abrirá la Copa del Mundo se disputará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca), a las 16 (hora de Argentina); mientras que la final será el domingo 19 de julio, en Nueva Jersey en el New York/New Jersey Stadium, a las 16 de Argentina.