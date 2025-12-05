Mundial FIFA 2026: Argelia sueña con ser la sorpresa
Argelia regresa a la Copa del Mundo con autoridad luego de clasificarse con comodidad y perfilarse como uno de los posibles equipos revelación en 2026. Su última participación fue en Brasil 2014, donde alcanzó los octavos de final, y ahora compartirá el grupo J con Argentina, Jordania y Austria.
Esta será la quinta participación mundialista para el seleccionado del norte de África, que sostiene un crecimiento firme dentro de su continente.
Cómo llegó Argelia al Mundial 2026
La selección argelina obtuvo su pasaje sin mayores dificultades. Integró el grupo G junto a Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia, y terminó primera con 25 puntos, producto de ocho triunfos, un empate y una derrota, certificando así su dominio regional.
Puesto en el ranking FIFA
Argelia ocupa actualmente el puesto 35° del ranking FIFA.
Quién es el DT de Argelia para el Mundial 2026
El equipo está dirigido por el suizo Vladimir Petkovic, quien asumió en febrero de 2024. Con 62 años y una trayectoria extensa, dirigió a Lugano, Young Boys y Sion, pasó por Lazio entre 2012 y 2014 y luego condujo a la selección de Suiza hasta 2021. Su último club antes de llegar a Argelia fue Bordeaux de Francia.
La figura de la selección de Argelia
El principal referente es Riyad Mahrez, hoy en el fútbol de Arabia Saudita y dispuesto a buscar en el Mundial un cierre ideal para su carrera internacional. Entre los futbolistas destacados también aparecen Rayan Aït-Nouri, Ismaël Bennacer y Houssem Aouar.
Historial mundialista de Argelia
El seleccionado participó en cuatro Mundiales: 1982, 1986, 2010 y 2014. Su mejor actuación fue en Brasil 2014, donde llegó a octavos de final y cayó ante Alemania por 2-1.
Enfrentamientos entre Argelia y Argentina
El historial registra un solo partido: un amistoso disputado en 2007, con victoria albiceleste por 4-3.