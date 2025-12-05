Mundial FIFA 2026: Andrea Bocelli emocionante, Robbie Williams y el Himno Oficial, Village People hizo bailar a Trump
El viernes por la tarde, el mundo del deporte quedó pendiente de uno de los eventos más esperados: el sorteo del Mundial Estados Unidos 2026, celebrado desde las 14 (hora argentina) en el Kennedy Center de Washington D. C.. La ceremonia combinó espectáculo, emoción y potencia escénica, dando inicio a la cuenta regresiva hacia la máxima cita del fútbol global.
El tenor italiano Andrea Bocelli fue el encargado de abrir la gala. Vestido con un elegante traje de pana azul, interpretó “Nessun Dorma”, la célebre pieza de Turandot, acompañado por una orquesta en vivo. Su actuación imprimió un clima solemne y profundamente emotivo, marcando un comienzo de alto nivel artístico y despertando ovaciones entre los presentes.
Andrea Bocelli opens the 2025 #FIFAWorldCup draw with a beautiful performance of “Nessum dorma.” pic.twitter.com/UQGSOMYu7L— MuchMusic (@Much) December 5, 2025
Tras su presentación y el mensaje inaugural del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el ambiente dio un giro hacia lo festivo: Robbie Williams y Nicole Scherzinger subieron al escenario para interpretar “Desire”, el himno oficial de la FIFA para esta edición. Mientras el ritmo subía, las pantallas gigantes exhibían imágenes de hinchas de todo el mundo, aportando color, energía y espíritu internacional al evento.
Robbie Williams and Nicole Scherzinger performing the new 2025 #FIFAWorldCup anthem “Desire.” pic.twitter.com/DUuLMxwJtJ— MuchMusic (@Much) December 5, 2025
Más tarde, la multipremiada Lauryn Hill protagonizó el show musical más extenso de la tarde. Junto a su banda interpretó su clásico “Doo Wop (That Thing)”, y sorprendió al público al convocar a sus hijos Zion y Joshua Omaru “YG” Marley, que se sumaron para una performance vibrante. El cierre musical previo al sorteo quedó a cargo de los legendarios Village People, quienes volvieron con sus icónicos disfraces para entonar “YMCA”, generando un momento de baile colectivo en el Kennedy Center.
The Village People close out the 2026 FIFA World Cup Draw in style with a BEAUTIFUL rendition of YMCA!pic.twitter.com/JddsbKkpZe— Awful Announcing (@awfulannouncing) December 5, 2025
Al finalizar su presentación, el público se puso de pie, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ovacionó a la banda, aportando un cierre festivo y nostálgico a la ceremonia.
Por fuera de lo estrictamente futbolístico, la previa estuvo marcada por la conducción del comediante Kevin Hart y la supermodelo Heidi Klum, quienes impusieron ritmo, humor y carisma al inicio del evento.
En medio de la gala, Trump recibió el nuevo Premio de la Paz de la FIFA, destinado a distinguir “los enormes esfuerzos de quienes unen a los pueblos y aportan esperanza a las generaciones futuras”. “Es uno de los mayores honores de mi vida”, expresó el mandatario al recibir el reconocimiento de manos de Gianni Infantino. La FIFA valoró su “acción extraordinaria” en conflictos como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania. El presidente estadounidense recibió un trofeo dorado y una medalla conmemorativa, en una distinción que también impregnó la ceremonia de un mensaje político global.
El evento concluyó con la revelación del fixture, donde Argentina quedó emparejada con Argelia, Austria y Jordania, dando el puntapié inicial a las especulaciones deportivas.