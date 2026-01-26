Mundial 2026 por TV: En la Argentina aumenta la oferta de televisores en cuotas, pero en EE.UU. se “rematan”
A meses del inicio del Mundial 2026, la renovación de la pantalla vuelve a ser prioridad en los hogares argentinos. La decisión de compra se debate hoy entre dos estrategias financieras opuestas: aprovechar la licuación inflacionaria mediante las cuotas sin interés en el mercado local o apostar a los precios de remate en dólares que ofrecen los retailers estadounidenses.
Las grandes cadenas de supermercados en Argentina salieron a jugar fuerte con financiación, mientras que en el exterior los precios nominales tocan pisos históricos.
En el plano nacional, la clave pasa por el financiamiento. Cadenas como Carrefour ofrecen rebajas de hasta el 29% en modelos seleccionados, pero el verdadero atractivo radica en la posibilidad de pagar en 18 cuotas sin interés, con valores que, en algunos casos, quedan por debajo de los $40.000 mensuales.
Por su parte, Coto apuesta a los descuentos agresivos de pago inmediato: ofrece una rebaja del 25% pagando en un solo pago para miembros de su comunidad, o bien financiación en 12 cuotas sin interés sobre el precio de lista.
Los precios de referencia en Argentina:
Smart TV Android 50’’ Hyundai 4K: $699.999 o 18 cuotas de $38.833.
Smart TV LED 4K Philips 55’’: $699.000 o 12 cuotas de $58.250.
Smart TV LED Top House 55’’: $569.999 (en un pago).
La opción importada: “Clearance” en EE.UU.
En la vereda de enfrente, quienes tienen la posibilidad de viajar o utilizar servicios de courier miran hacia el norte. Walmart Estados Unidos lanzó un remate especial en su sección online (“Clearance”) con descuentos de hasta el 45%. La particularidad es que estos precios no se consiguen en las tiendas físicas, donde los valores pueden ser hasta US$100 más caros.
La marca propia de la cadena, Onn, lidera las ofertas agresivas con precios que, al tipo de cambio, resultan irrisorios comparados con el mercado local (sin contar impuestos de importación):
Onn Smart TV 50” 4K UHD: US$158.
Onn Smart TV 55” 4K UHD: US$198.
TCL 75” 8K Mini-LED: US$1.298.
Para el consumidor, la ecuación final depende del acceso al crédito: quienes pueden comprometer su límite en tarjetas apuestan a las 18 cuotas fijas en pesos para ganarles a la inflación; quienes disponen de dólares billete, miran con atención las liquidaciones del exterior.