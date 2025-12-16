Mundial 2026: Nigeria presentó una protesta formal en la FIFA y exige jugar el Repechaje Internacional
Nigeria se quedó afuera del Mundial 2026 al perder por penales ante la República Democrática del Congo pero el escritorio lo puede salvar. La Federación presentó una protesta formal ante la FIFA porque asegura que el adversario alineó jugadores inelegibles durante los playoffs africanos.
Tras igualar 1 a 1, Congo eliminó a Nigeria al ganar 4-3 en en los remates desde los doce pasos, en un partido jugado en Rabat, Marruecos. Esto le dio al vencedor el pase al repechaje intercontinental.
Según la dirigencia nigeriana, hubo entre seis y nueve futbolistas, muchos con pasaportes europeos (como Aaron Wan-Bissaka, del West Ham, y Masuaku, del Sunderland), que no cumplieron con los requisitos de elegibilidad. Específicamente, no renunciaron formalmente a su ciudadanía anterior, lo cual viola la Constitución de RD Congo, que prohíbe la doble nacionalidad.
Nigeria argumenta que FIFA aprobó inicialmente a estos jugadores basándose en documentación proporcionada por RD Congo, pero que este proceso fue “fraudulento” o incompleto.
El secretario general de la Federación de Nigeria, Mohammed Sanusi, confirmó la presentación de la petición y destacó que las reglas son claras en este aspecto.
Si FIFA falla a favor de Nigeria, RD Congo podría enfrentar sanciones como la pérdida de partidos o incluso la descalificación, lo que instalaría a las Súper Águilas en el repechaje intercontinental.
¿Cómo es el repechaje?
El jueves 26 de marzo se enfrentarán Jamaica y Nueva Caledonia en el Estadio Akron de Chivas de Guadalajara, por la semifinal. El ganador jugará por el boleto al Mundial 2026, el martes 31 de marzo en el mismo estadio, hasta ahora contra la República Democrática del Congo. El que pase de esta serie irá al grupo de Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Por supuesto, cualquier sanción de la FIFA es apelable, primero al Tribunal de la entidad y luego al TAS. Los cortos tiempos hasta el Repechaje le juegan a favor a Congo.
Un antecedente que lo favorece
Durante las Eliminatorias para el Mundial 2018, Bolivia alineó al futbolista Nelson Cabrera en los partidos ante Chile y Perú. Hubo un reclamo inicial de la ANFP de Chile, porque ese jugador había nacido en Paraguay y no tenía los cinco años de residencia que reclamaba la ley de ese país para naturalizarse.
La FIFA le dio la razón a Chile, que sumó puntos, como Perú, que finalmente superó a la Roja y jugó el certamen, al capitalizar un error ajeno advertido por otra Federación.