Mundial 2026: la FIFA confirmó los bombos
El próximo 5 de diciembre (a las 14:00, hora argentina), el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 centrará la atención no solo de las 42 de las 48 selecciones que ya están clasificadas, sino también de los 22 países que todavía esperan por conseguir uno de los seis boletos en los repechajes que se jugarán en marzo próximo.
Lo que ya está determinado es que los tres anfitriones Canadá, México y Estados Unidos serán ubicados en los grupos A, B y D respectivamente, por lo que la Argentina esperará en primera instancia qué letra de zona le tocará, lo que le permitirá conocer inmediatamente las ciudades y estadios que recorrerá en los tres primeros encuentros de la Copa del Mundo.
“Una vez que las selecciones del bombo 1 se hayan distribuido en sus respectivos grupos, el sorteo continuará con la distribución de las selecciones de los bombos 2, 3 y 4, en ese orden. Se vaciará por completo cada bombo antes de pasar al siguiente. El sorteo concluirá una vez que todas las selecciones del bombo 4 hayan quedado encuadradas en un grupo”, explicó la FIFA.
¿Cuáles son las restricciones? Sencillas. La FIFA garantizará, en la medida de lo posible, que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 selecciones. Por eso, cuatro de los doce grupos tendrán dos europeos, lo que podría elevar el nivel de dificultad, sobre todo teniendo en cuenta que en la repesca habrá seleccionados como Italia, Ucrania, Polonia, Turquía, Dinamarca e Irlanda.
El evento se realizará con la presencia de técnicos y dirigentes de todas las selecciones clasificadas en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington. El sábado 6 se publicará el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido.
“El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias”, explicó.
Dentro de las restricciones, además, la FIFA anunció una modificación importante que le da valor al ranking de selecciones, donde la selección argentina ocupa el segundo puesto después de que España se lo arrebató hace un par de meses atrás.
“Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, tomando el ranking como referencia, la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a lados opuestos del cuadro. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente).
De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final”, anunció.
Y entonces, por consiguiente, Argentina y Francia, en caso de ganar sus zonas, se medirían en semifinales para reeditar la mejor final de la historia que protagonizaron en el estadio de Lusail el 18 de diciembre de 2022.
Además, se anunció que los equipos de los bombos 2, 3 y 4 se asignarán en la posición de cada grupo según un patrón predefinido.