Mundial 2026: el Gobierno anunció que La TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la selección argentina
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la selección argentina del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La medida fue posible gracias a un acuerdo comercial, según explicó el portavoz.
“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la selección argentina durante la Copa del Mundo 2026”, comunicó Adorni en sus redes, y agregó: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin”.
El breve comunicado del vocero presidencial vino a despejar cualquier tipo de duda respecto a la transmisión gratuita de los partidos de la máxima competición de fútbol luego de que a mediados del año pasado trascendiera que la Casa Rosada evaluaba no comprar los derechos televisivos de la Copa del Mundo. Hubiera sido la primera vez desde 1978.
El equipo de Lionel Scaloni debutará frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22 en el Kansas City Stadium, luego se medirá contra Austria el lunes 22 a las 14 en el Dallas Stadium y allí mismo chocará contra Jordania el sábado 27 desde las 23 para cerrar la zona de grupos.