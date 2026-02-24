Mundial 2026: Dick Advocaat deja la selección de Curazao por problemas de salud de su hija
Dick Advocaat dejó su cargo al frente de la selección de Curazao y lo hizo con una frase que lo dijo todo: “Me voy con el corazón roto”. Con motivo de ocuparse de su hija, quien tiene problemas de salud, el entrenador sacudió al fútbol del Caribe y puso punto final a un ciclo que, más allá de los resultados, había devuelto ilusión y orden a un equipo en pleno proceso de crecimiento.
Advocaat, de 77 años, había asumido el desafío de conducir a un seleccionado que buscaba consolidarse en la región y dar el salto competitivo en el plano internacional. Con su experiencia -dirigió a Países Bajos en el Mundial 2002- aportó estructura, disciplina táctica y una mirada global que elevó el estándar del plantel.
Durante su gestión, Curazao clasificó al Mundial 2026, mostró momentos de competitividad, apostó por una identidad más clara y logró ordenarse puertas adentro. El propio entrenador reconoció que no fue una determinación sencilla y que el vínculo emocional que había construido con el grupo pesó hasta último momento.
El impacto no es menor: en una región donde cada proceso es clave para sostener el desarrollo, la salida de un técnico con semejante recorrido abre interrogantes sobre el rumbo inmediato del seleccionado. Curazao había encontrado en Advocaat una figura de referencia, alguien capaz de potenciar a futbolistas con doble nacionalidad y de tender puentes con el fútbol europeo.
“Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Dicho esto, echaré mucho de menos Curazao, a su gente y a mis compañeros”, sentenció el neerlandés en el final de su carta.