Mundial 2026: Adidas lanzó oficialmente el nuevo diseño para la camiseta alternativa de la selección argentina
A poco menos de tres meses para que se ponga en marcha el Mundial 2026, se revelaron oficialmente las primeras imágenes de la camiseta alternativa de la selección argentina, con la que buscará defender el título logrado en Qatar 2022.
Fue en el medio de un lanzamiento global que hizo Adidas, donde reveló los modelos alternativos de varios de los equipos que vestirá en el próximo Mundial.
Italia, España, Bélgica, Arabia Saudita, México y Alemania entre otros tuvieron también sus presentaciones.
Cabe destacar, ninguna de ellas luce el parche de Campeón del Mundo que hoy tiene el conjunto que capitanea Lionel Messi.
Y es que además del distintivo, la camiseta albiceleste fue una de las más disruptivas de todas las presentadas.
Se trata de una casaca con una base de color negro con detalles en azul, celeste y blanco, que tienen algunas reminiscencias a los clásicos fileteados de los colectivos porteños que se volvieron un ícono.
“Celebra las diferentes expresiones culturales nacionales”, destacó Adidas en un comunicado de prensa.
La nueva camiseta presentará obviamente el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sus icónicas 3 estrellas, un logo con la inscripción “Argentina” y otra con el Sol de Mayo en la parte dorsal del cuello. El número frontal de los jugadores se corre del centro del pecho para pasar sobre el lado izquierdo, debajo de la marca de las tres tiras.
Según informó la marca que viste a la selección, la promoción de la nueva casaca será a lo largo del viernes en Buenos Aires, con una intervención especial sobre Avenida Corrientes, con varias iniciativas que permitirán ver la nueva indumentaria.
De la campaña publicitaria participaron Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Cuti Romero, Franco Mastantuono, Gio Lo Celso y Leandro Paredes entre otros.
Según informó la marca de las tres tiras, desde este mismo viernes ya estará disponible en tiendas seleccionadas. Y se puede comprar a través de la app oficial de la marca.
Resta ver cuándo le toca debutar a esta nueva camiseta ‘fileteada’. Y es que luego de la cancelación de la Finalissima con España, ahora hay complicaciones para conseguir un rival que venga a Argentina a medirse con el Campeón del Mundo.