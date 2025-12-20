Multitudinaria segunda edición de Viví Paseo 25 de Mayo con música, comercio y solidaridad
Con una convocatoria masiva de paranaenses y turistas, se llevó adelante la segunda edición de Viví Paseo 25 de Mayo, un evento que combinó propuestas comerciales, gastronómicas, culturales y solidarias, impulsado por comerciantes de la emblemática avenida junto a la Municipalidad de Paraná, el EMPATUR y el Centro Comercial e Industrial. La jornada tuvo como artistas centrales a Bersuit Vergarabat y Roze, que hicieron vibrar al público en una noche festiva.
La iniciativa volvió a consolidarse como una articulación entre el sector público y privado orientada a dinamizar las ventas del comercio local, al tiempo que se transformó en un espacio para visibilizar expresiones culturales y promover una acción solidaria destinada a acompañar a niños y niñas de la ciudad.
Durante el evento, la intendenta Rosario Romero destacó el impacto urbano y social de la propuesta: “La ciudad abrió una nueva posibilidad de fomentar el comercio, de mostrar sus cosas, su gastronomía, sus emprendedores, las organizaciones solidarias y la cultura. La avenida es una calle muy comercial que habitualmente tiene la característica de que es muy transitada por vehículos. Hoy vivimos y caminamos la calle de otra forma”.
En la misma línea, el subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, subrayó el posicionamiento turístico de la capital entrerriana: “Paraná es una capital de ciudad con la pausa necesaria, en este caso para el descanso para quienes vienen de grandes urbes, pero al mismo tiempo tienen muy buenos servicios. Viví Paseo 25 de Mayo es la antesala de un verano que promete mucho y que nos emociona poder hacerlo en equipo”.
Por su parte, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, resaltó el origen de la iniciativa: “Es clave destacar que esto fue una iniciativa privada, que los comerciantes de calle 25 de Mayo acercaron el año pasado y que tuvo esa doble finalidad. Con una oferta comercial importante respaldada por el Municipio y una amplia variedad gastronómica, se generó un enorme flujo de gente disfrutando de la propuesta cultural, lo que representa un verdadero acompañamiento al comercio local”.
Bersuit Vergarabat, una banda emblemática del rock nacional
Con casi cuatro décadas de trayectoria, Bersuit Vergarabat fue una de las grandes atracciones de la noche. El músico Daniel Suárez valoró el carácter popular del espectáculo: “La posibilidad de tocar en una plaza pública para todos y todas, que haya venido la familia, que vengan los chicos, es distinto y está buenísimo porque atraviesa varias generaciones. Hacía muchos años que no estábamos en Paraná”.
A su turno, Juan Subirá señaló que el show marcó el cierre de un año intenso para la banda: “En Paraná es el último show de un año en el cual tocamos mucho, cerca de 60 conciertos en el país y en el exterior. Fue una fiesta hermosa y siempre es lindo cerrar así, en una ciudad que invita a ser visitada y quedarse más días”.
Roze cerró la noche con ritmo y baile
El grupo Roze fue el encargado de cerrar la jornada. Ezequiel Gutiérrez destacó el valor cultural del evento: “Todo lo que sume para la cultura a nosotros nos encanta: la música le hace bien a la gente y nos hace un poco más felices”.
En tanto, Rocco Canataro subrayó el vínculo con el público familiar: “Tenemos mucho público infantil y muchas familias. Fue la primera oportunidad de tocar un show para toda la gente de la ciudad”.
Impacto positivo en el comercio local
Los comerciantes coincidieron en destacar el movimiento generado durante la jornada. Sabrina Acosta, de Russell Beer Pub, señaló que “fue una propuesta muy linda, con muchos locales variados y muy buenas ventas”. Desde Sheldon Hamburguesas, Franco aseguró que “se vivió una noche muy positiva, con un despacho continuo y mucho acompañamiento de la gente”.
También los vecinos valoraron la iniciativa. Natalia Padilla expresó: “Es importante poder disfrutar como ciudadana de un espacio al aire libre, con cultura y gastronomía, y que se les dé lugar a emprendedores y comerciantes”. En la misma línea, Irene Díaz, de Coquitos Paraná, afirmó que “hubo mucha más gente que el año pasado y fue una experiencia muy buena para toda la familia”.
Artistas locales y compromiso solidario
El escenario también fue espacio para bandas locales como LC Kumbia. Melisa Panelli celebró la participación: “Es una propuesta hermosa y estamos felices de poder representar a la ciudad”. Leandro Martínez agregó: “Está buenísimo que se dé lugar a las bandas locales, sin importar el género”.
Desde la Asociación Litoraleña de Blues, Alejandro Bravo destacó la oportunidad para los artistas emergentes y el acceso gratuito del público a espectáculos de primer nivel.
Además, durante el evento se recibieron donaciones de golosinas que serán destinadas a más de 600 niños y niñas de 12 merenderos acompañados por la Fundación Solidaria Mitre y la Fundación Crisálida, reforzando el carácter solidario de la propuesta.
Participaron de la jornada autoridades municipales, entre ellas el jefe de Gabinete Santiago Halle, el secretario de Hacienda y Producción Alexis Bilbao, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana Rubén Clavenzani, el secretario de Servicios Públicos Julián Hirschfeld, el subsecretario de Cultura Joaquín Arijón, el subsecretario de Producción Oscar Bustamante y la concejal Luisina Minni.