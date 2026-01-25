Multitudinaria primera jornada de la Fiesta de la Playa en el Thompson con deportes, emprendedores y el show de Mario Pereyra
La Fiesta de la Playa tuvo un arranque exitoso este sábado en el renovado balneario Thompson, donde miles de personas disfrutaron de una propuesta integral que combinó deportes, emprendedores, patio gastronómico y música en vivo, con el destacado recital de Mario Pereyra como principal atracción nocturna. El evento continúa este domingo con la actuación especial de La T y La M, con entrada libre y gratuita.
La iniciativa, impulsada por el sector privado con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, forma parte de la agenda ¡Hola Paraná! Verano en la Ciudad y dejó un balance altamente positivo en su primera jornada. Las competencias deportivas registraron una gran convocatoria de participantes, tanto de Paraná como de otras localidades; los emprendedores y food trucks destacaron el movimiento constante y las ventas; hubo juegos para las infancias y las familias aprovecharon una jornada ideal a orillas del río.
El jefe de Gabinete de Secretarías de Estado del Municipio, Santiago Halle, subrayó el valor del Thompson para la ciudad: “Al finalizar el primer día del evento, podemos ratificar lo que el balneario Thompson representa para los paranaenses. Desde la gestión pública acompañamos la iniciativa privada, sosteniendo y potenciando el vínculo con los emprendedores y dotando de talento local el line up artístico. También es clave la grilla deportiva, que invita a aprovechar esta infraestructura como un campo fértil para el deporte”, expresó.
Durante la mañana y la tarde se desarrollaron diversas competencias deportivas, organizadas por la Municipalidad, entre ellas básquet 3×3, newcom, beach vóley y tenis de playa. Además, se realizaron actividades de promoción y muestreo de disciplinas como calistenia, rugby, SUP, airbadminton y lucha de playa.
Al cierre de la jornada deportiva, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, se mostró muy conforme y destacó la participación de más de 600 deportistas, provenientes de Paraná y de ciudades como Federal, Santa Elena, Diamante, Santa Fe, Santo Tomé y Rosario. “Fue un encuentro que convocó a mucha gente, se divirtieron y aprovecharon esta playa que hemos recuperado, como es el Thompson”, afirmó.
En el torneo de básquet 3×3, el equipo La T, representante del Club Talleres, se consagró campeón. Uno de sus jugadores, Germán García, celebró: “Me parece bárbaro que se hagan este tipo de eventos en esta playa, nos vamos felices por haber ganado”. En beach vóley, el ganador fue Pase Caliente, y uno de sus integrantes, Ignacio, señaló: “Habría que fomentar más el deporte así, estuvo muy bien organizado”.
Satisfacción de la organización
El evento, con una cuidada puesta en escena junto al río, contó con el respaldo municipal. El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, resaltó la masiva afluencia de público y explicó que la propuesta se inscribe dentro de la marca Viví, de la gestión de Rosario Romero, con eventos público-privados y una fuerte agenda cultural con artistas nacionales y locales.
Por su parte, Julián Abramor, de Masivo Producciones, evaluó positivamente la primera jornada: “Fue superpositiva, hubo muchísima gente, incluso embarcaciones en el río disfrutando del espectáculo. Todo se desarrolló con normalidad”. Además, destacó la habilitación de la playa del Thompson como un motor para el turismo y la hotelería en la ciudad.
El recital de Mario Pereyra
El momento más convocante de la noche fue el show de Mario Pereyra, quien durante 45 minutos hizo vibrar al público con su repertorio de cumbia santafesina, generando un clima festivo de grandes recitales. “La vista de la playa es un marco imponente; cantar a orilla del río es hermoso y la convocatoria fue maravillosa”, expresó el artista.
Durante la tarde también se presentó Juan Manuel Bilat, quien celebró formar parte de la Fiesta de la Playa y destacó la importancia de que suene la música del Litoral. El cierre musical de la primera noche estuvo a cargo de la joven entrerriana Gabi Isasi.
La voz de los emprendedores y del público
Los emprendedores valoraron positivamente la experiencia. Soledad, de MS Artesanías, afirmó que hubo “mucho movimiento y buenas ventas” y destacó el espacio como una verdadera vidriera para quienes no cuentan con local propio. Eliana, de Eliana Diseño, coincidió en la importancia de estos eventos para impulsar los emprendimientos.
Desde el sector gastronómico, Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal, remarcó el alto flujo de público y agradeció la organización. Entre los asistentes, Lucas Ducasse, de Concordia, valoró el estado y el cuidado de la playa, mientras que Cecilia, de Paraná, destacó la hospitalidad y los servicios para visitantes.
Grilla del domingo
La Fiesta de la Playa tendrá su cierre este domingo con el recital de La T y La M, desde las 21.30. Previamente se presentarán Pont a Bailar, Horacio Gatian y Enzo Barzola. Desde el mediodía habrá música en vivo con los DJs Gastón Galarraga, Samuel Scalise y DJ Nono, además de actividades deportivas y entretenimientos para niños y niñas durante toda la jornada.