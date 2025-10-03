Selfies prohibidas: La Justicia Federal impondrá multas de hasta $ 77 mil a quienes se saquen fotos con el voto
El voto en la Argentina es universal, obligatorio y secreto, y el Código Nacional Electoral (CNE) prohíbe expresamente tomarse fotos con la boleta. Sin embargo, durante las elecciones legislativas del pasado 7 de septiembre, muchos electores desoyeron esa norma, lo que llevó a la Justicia Federal a endurecer los controles de cara a los próximos comicios.
Por disposición del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, no solo estará prohibido fotografiar la Boleta Única de Papel (BUP) —que se usará por primera vez en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre—, sino que también se aplicarán multas de hasta $77.000 a quienes sean sorprendidos intentando hacerlo.
La secretaria electoral del juzgado, Daniela Sayal, explicó a La Nación que la medida busca “proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos”.
El fallo de Ramos Padilla se basa en el artículo 71, inciso G del CNE, que incluye la prohibición de tomar fotografías de la boleta durante los comicios, y en el artículo 128, que fija sanciones de hasta 200 módulos electorales, equivalentes hoy a unos 77.000 pesos.
Cómo funcionará la Boleta Única de Papel (BUP)
El día de la elección, entre las 8 y las 18 horas, cada votante deberá acercarse a la mesa asignada, presentar su documento y recibirá la boleta única de papel firmada por la autoridad de mesa, junto a un bolígrafo de tinta indeleble.
Según explicó el secretario electoral Leandro Luppi, en los pasillos de los centros de votación estarán exhibidos modelos de la boleta única, para que los ciudadanos puedan decidir con antelación cómo votar.
En la cabina, la persona deberá marcar su preferencia en un solo casillero por categoría. La BUP presenta las listas de cada fuerza política en columnas verticales, mientras que las distintas categorías de cargos aparecen en filas horizontales.