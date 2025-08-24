Mujeres peronistas de Fuerza Entre Ríos reforzaron su protagonismo en la política provincial
Con un fuerte llamado a la organización y al compromiso, Fuerza Entre Ríos reunió a mujeres con experiencia de gestión y trabajo territorial en un encuentro que se realizó este sábado en el camping de Sanidad de Paraná. La actividad estuvo encabezada por las candidatas a legisladoras nacionales Adriana Meza Torres, Marianela Marclay y Fabiana Leiva, y contó con la participación de intendentas, legisladoras, sindicalistas y profesionales de toda la provincia.
El espacio permitió debatir sobre los grandes desafíos del presente: la defensa de la salud pública ante los recortes, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el impacto del ajuste en la economía de las familias y el rol de la mujer en la gestión pública.
Las candidatas remarcaron que el peronismo no necesita liderazgos improvisados, ya que las mujeres peronistas vienen sosteniendo con compromiso y trabajo la transformación en cada localidad entrerriana desde hace décadas. En esa línea, advirtieron que el desafío actual es frenar el retroceso de las políticas de ajuste nacionales y provinciales, defender derechos conquistados y ampliar la representación femenina en los espacios de decisión.
El encuentro concluyó con el compromiso de dar continuidad a la red de mujeres organizadas en toda la provincia, que no solo marcan agenda, sino que también se plantan para que la voz del peronismo entrerriano se escuche en el Congreso de la Nación.
Acompañaron la jornada el candidato a senador Adán Bahl y el candidato a diputado nacional Andrés Sabella.