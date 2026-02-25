“Muerte a los enemigos del pueblo”: lo detuvieron por amenazas a Patricia Bullrich y se le descubrió un arsenal
El Ministerio de Seguridad Nacional informó este miércoles la detención de un simpatizante de la organización Antifa en la Ciudad de Buenos Aires, acusado de amenazas contra la senadora Patricia Bullrich. La acción fue coordinada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, que realizó el arresto y secuestró armas y diversos elementos considerados de interés para la causa.
Durante el allanamiento en un domicilio del barrio porteño de Villa Crespo, los agentes incautaron réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de distintos calibres, dos revólveres, cuatro cascos de uso militar y máscaras antigás.
También se hallaron cinturones con municiones de grueso calibre, cuchillos largos, teléfonos celulares, notebooks, dispositivos electrónicos vinculados a tecnología y hackeo, además de botellas de vidrio, sogas y materiales para la fabricación de cócteles molotov.
Entre los objetos secuestrados se encontraban banderas con inscripciones, banderas del movimiento Antifa, 12 pines con amenazas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, junto a banderas de Palestina.
La investigación se inició en mayo del año pasado tras la detección de publicaciones intimidatorias en una red social de imágenes y videos, presuntamente realizadas por el detenido.
Una de las publicaciones exhibía el rostro de Bullrich acompañado por mensajes de odio, como la frase: “Muerte a los enemigos del pueblo”.
Según la información oficial, el implicado habría actuado como promotor y articulador entre movimientos de jubilados y organizaciones de izquierda radicalizada, participando en movilizaciones de apoyo a estos sectores.
El operativo se realizó bajo la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría N°8.
El detenido, ciudadano argentino de 37 años, quedó a disposición de la justicia junto con los elementos incautados, bajo cargos de “amenazas e intimidación pública”.