“¡Muerte a Estados Unidos!“: el Parlamento de Irán redobla las amenazas contra Donald Trump y sus tropas
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, lanzó este domingo una dura advertencia a Estados Unidos e Israel, al afirmar que sus fuerzas serán “objetivos legítimos” si Washington decide atacar a la República Islámica de Irán, en el contexto de las protestas masivas que sacuden al país y de las amenazas del presidente Donald Trump.
La declaración se produjo luego de varios días de manifestaciones en Teherán y en Mashhad, la segunda ciudad más importante del país. Según activistas, al menos 116 personas murieron como consecuencia de la represión, aunque el número real podría ser mayor. Además, unas 2.600 personas fueron detenidas, de acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.
Con internet interrumpido y las comunicaciones telefónicas restringidas, el seguimiento de las protestas desde el exterior se volvió más complejo. Organizaciones de derechos humanos advierten que el apagón informativo podría facilitar una represión más violenta por parte de los sectores duros del aparato de seguridad iraní, pese a las advertencias públicas de Trump.
Desde Washington, el presidente estadounidense expresó su respaldo a los manifestantes y escribió en redes sociales: “Irán está mirando a la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!”. Tanto The New York Times como The Wall Street Journal informaron que opciones militares fueron presentadas a Trump, aunque no se tomó una decisión final. El Departamento de Estado fue tajante: “No jueguen con el presidente Trump. Cuando dice que hará algo, lo dice en serio”.
Amenaza desde el parlamento iraní
La televisión estatal iraní transmitió en vivo la sesión del Parlamento, donde Qalibaf —figura del ala dura del régimen y ex candidato presidencial— elogió el accionar de la policía, la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij, por haber “permanecido firmes” frente a las protestas.
“En caso de un ataque a Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos”, afirmó el titular del Parlamento. Y añadió: “No nos consideramos limitados a reaccionar después de la acción y actuaremos basándonos en cualquier signo objetivo de una amenaza”.
Tras su discurso, legisladores corrieron al frente del recinto al grito de “¡Muerte a Estados Unidos!”.
Netanyahu y la tensión regional
En paralelo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó su deseo de que Irán sea pronto liberado del “yugo de la tiranía”. “Todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada, y cuando llegue ese día, Israel e Irán volverán a ser socios leales”, afirmó durante una reunión de gabinete.
No obstante, analistas ponen en duda la capacidad militar inmediata de Irán, especialmente luego de que sus defensas antiaéreas fueran seriamente dañadas durante la guerra de 12 días con Israel en junio. Cualquier decisión de guerra recaería en el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.
Estados Unidos aseguró que sus fuerzas en Medio Oriente están “posicionadas para defender a aliados e intereses estratégicos”. En junio, Irán atacó una base estadounidense en Qatar, mientras que la 5ª Flota de EE.UU. permanece desplegada en Baréin.
Protestas, represión y temor a una escalada
Videos difundidos desde Irán —algunos presuntamente enviados vía Starlink— mostraron concentraciones en barrios del norte de Teherán, con calles cortadas, bocinazos y artefactos pirotécnicos. En Mashhad, se observaron enfrentamientos con fuerzas de seguridad, contenedores incendiados y barricadas improvisadas. También hubo reportes de protestas en Kerman.
La televisión estatal intentó contrarrestar las imágenes mostrando calles tranquilas y manifestaciones progubernamentales en ciudades como Qom y Qazvin, mientras evitaba emitir imágenes de Teherán y Mashhad.
El funcionario de seguridad Ali Larijani acusó a algunos manifestantes de actuar como el Estado Islámico, y el gobierno difundió imágenes de funerales de miembros de las fuerzas de seguridad muertos durante los disturbios.
Incluso el presidente reformista Masoud Pezeshkian, que había llamado a la calma, adoptó un tono más duro: “La gente tiene preocupaciones, debemos escucharlas, pero no podemos permitir que un grupo de alborotadores destruya la sociedad”.
Origen de las protestas
Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre, tras el colapso del rial iraní, que supera los 1,4 millones por dólar, en un contexto de sanciones internacionales ligadas al programa nuclear. Con el correr de los días, las protestas escalaron y se transformaron en consignas directas contra la teocracia iraní, marcando uno de los desafíos internos más serios para el régimen en años.