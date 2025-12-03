Mover un camión en Argentina fue 2,65% más caro en noviembre
El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, registró en noviembre un incremento de 2,65%. El resultado se enmarca en la tendencia alcista que el indicador muestra desde julio, luego de un primer semestre de ajustes moderados.
Durante la segunda mitad del año, los costos avanzaron de manera sostenida: 4,03% en julio, 3,54% en agosto, 2,92% en septiembre y 3,27% en octubre. Con el dato de noviembre, el ICT acumula un aumento del 34% entre enero y noviembre de 2025, mientras que en la comparación interanual asciende a 36,3%, superando por más de ocho puntos la última proyección de inflación del FMI para Argentina (28%).
El informe, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, evalúa 11 rubros que inciden en forma directa en la estructura de gastos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia clave para la actualización de tarifas en el sector.
El combustible, otra vez el principal motor del aumento
En noviembre, el rubro Combustible -el de mayor incidencia en la actividad- registró su mayor suba del año, con un incremento del 7,3% tanto en el segmento minorista como mayorista. En el canal minorista, los precios se ajustaron en al menos tres oportunidades a lo largo del mes.
De esta manera, el gasoil acumula una suba del 39% en lo que va del año y casi 30% en el último semestre. Pese a este comportamiento, la aplicación plena de los impuestos específicos a los combustibles (Decreto 782/25) volvió a diferirse y fue prorrogada para diciembre mediante el Decreto 840/25.
Subas moderadas en el resto de los rubros
Más allá del combustible, la mayoría de los rubros del ICT también presentó incrementos, aunque en niveles más moderados. Reparaciones aumentó 1,95%, mientras que Gastos Generales lo hizo 1,80%. Seguros avanzó 1,09%, Material Rodante 1,08% y Neumáticos 1,03%.
Por otra parte, el rubro Personal – Conducción registró una suba del 1%, correspondiente a la tercera cuota del acuerdo paritario del CCT 40/89, que contempla actualizaciones mensuales hasta febrero de 2026. Los Peajes mostraron un incremento más acotado, de 0,22%.
En contraste, Lubricantes y Patentes no tuvieron variaciones debido a que su ajuste es anual. Por su parte, el Costo Financiero exhibió una baja del 7,41% en un contexto de descenso de tasas de interés, siendo el único componente con variación negativa durante el mes.
Con este escenario, el transporte de cargas continúa presionado por una estructura de costos en ascenso, impulsada principalmente por la volatilidad del precio del combustible y su peso determinante en la actividad.