Motosierra reactivada: Mientras Caputo estaba en Nueva York, Sturzenegger eliminó siete áreas en Economía
Mientras Luis Caputo se encontraba reunido con inversores en el consulado de Nueva York, acompañado de los gobernadores, una medida cayó como un misil en su cartera: el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger retomó un nuevo ajuste en el Estado, amputando a la Cartera de Economía siete áreas, mediante el decreto 126/2026 con la firma de Javier Milei y el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
En el Ministerio de Caputo, la motosierra eliminó subsecretarías y redefinió competencias en las secretarías de Política Económica, Producción, Energía y Obras Públicas, a cargo de José Luis Daza, Pablo Lavigne, Daniel González y Carlos Frugoni, respectivamente. El objetivo sería reducir costos y la planta de empleados.
Los movimientos fueron precedidos por las recorridas encabezadas por Alejandro Tamer en los pasillos de Economía. El virtual inspector de Sturzenegger entrevistó estos días al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al de Legales, José Ignacio García Hamilton, para conocer sus dotaciones y las funciones “duplicadas”.
Los cambios encendieron el alerta en ATE y UPCN, donde temen una ola de pases a disponibilidad y despidos antes del 1 de abril. Esta semana habrá una asamblea para definir los próximos pasos. “Vienen despidos en grande, volar áreas del Estado y que las absorban consultoras privadas, Macri lo quiso hacer en su momento”, señalaron desde ATE.
Tamer, uno de los cofundadores de Despegar y dirigente del club San Lorenzo, es el encargado de digitalizar la administración y controlar la gestión pública. En la práctica, es el ejecutor del ajuste en los ministerios con métodos polémicos: en la ANSeS, lo acusan de haber grabado con su celular a los empleados mientras atendían al público.
Sturzenegger tiene la mira puesta en Economía hace tiempo. Con la venia de Santiago Caputo, la cartera de su tío se convirtió en la más poderosa: acaparó Energía, Transporte, Industria, Comercio, Agricultura, Obras Públicas, controla el Banco Central y ARCA, y tiene 120.000 empleados, seguida por el Ministerio de Salud (31.000) y Capital Humano (24.000).
A pocos meses de asumir Milei, el “Coloso” ya había tenido roces con los Caputo cuando le arrebataron el control de las empresas públicas y las privatizaciones, con la creación de la agencia de Transformación de Empresas del Estado, a cargo de Diego Chaher. Luego, hubo chispazos por el control del INTI y el INTA, ambos bajo la órbita de Economía.
En la norma oficializada el jueves, la responsabilidad fue repartida entre Desregulación y la secretaría de Hacienda. Fue también el primer decreto firmado por Mahíques, el ministro que desembarcó hace 10 días empoderado por Karina Milei tras la salida de Justicia de Mariano Cúneo Libarona.
Mientras Daza viajaba a la asamblea anual del BID en Paraguay, le borraron del mapa la Subsecretaría de Programación Macroeconómica y de Microeconomía, manejadas por Esteban Medrano y Juan Manuel Garzón, y crearon la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica. “Se fusionan algunas subsecretarías”, dijeron desde Economía.
La fusión generó todo tipo de rumores, por lo que Medrano tuvo que llevar calma el viernes a las directoras de las áreas eliminadas. En reuniones privadas, les dijo que por ahora él quedará a cargo de la nueva estructura, asumiendo funciones y las 60 personas de Macro y Micro. Esta semana, hay versiones de que Tamer podría avanzar sobre las direcciones.
Reconvertido en “libertariano”, Medrano fue economista jefe del Estudio Broda y asesor del exministro de Economía, Domingo Cavallo, entre junio de 2001 y enero de 2002. Garzón trabajó en la aceitera AGD y fue economista del IERAL durante 25 años hasta desembarcar en Economía por el acuerdo con el exgobernador cordobés Juan Schiaretti. El jueves se despidió y volvió a su provincia.
En medio de las tensiones con los industriales por el cierre de empresas y la apertura comercial, el área de Lavigne también fue reestructurada: unificaron la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento con la de Industria y Comercio, bajo la nueva Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
A su vez, se eliminaron tres subsecretarías (Política Industrial, Gestión Productiva y Emprendedores) y se creó la de Industria y Economía del Conocimiento.
En Energía, suprimieron la Subsecretaría de Combustibles Líquidos y la de Combustibles Gaseosos y se creó la Subsecretaría de Hidrocarburos; y la de Eficiencia e información Energética se convirtió en Transición y Planeamiento Energético.
Por último, tras la renuncia de Sebastián Pareja en febrero, voló la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de las obras paralizadas en villas. Sus objetivos fueron absorbidos por la Secretaría de Obras Públicas.