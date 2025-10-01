Morena Rial fue trasladada a la cárcel de Magdalena tras incumplir medidas judiciales
Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial, fue trasladada este lunes a la Unidad 51 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en Magdalena, luego de que la Justicia le revocara el beneficio de la excarcelación en la causa en la que está procesada por robo agravado por efracción y escalamiento, delito que prevé penas de entre tres y diez años de prisión.
La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Andrea Rodríguez Mentasty, a pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, tras determinar que Rial había incumplido reiteradamente las medidas judiciales que le permitían esperar el juicio en libertad.
La joven, de 26 años, había sido detenida en un departamento de Caballito y pasó dos noches en la comisaría 7ª de San Isidro antes de ser trasladada a la cárcel.
Renuncia de sus abogados
Hasta ayer, Rial era defendida por el estudio de Miguel Ángel Pierri y Martín Montalto, quienes presentaron un escrito en el que comunicaron su decisión de apartarse de la causa. Argumentaron que, pese a los esfuerzos, la joven no cumplió con las condiciones impuestas por la Justicia, entre ellas presentarse semanalmente en sede judicial y acreditar tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Los letrados advirtieron además sobre un cuadro de depresión y problemas de personalidad que, según su criterio, requería atención profesional, aunque remarcaron que su defendida no sostuvo los tratamientos iniciados.
Incumplimientos y revocación de la excarcelación
Al otorgarle la excarcelación en marzo, la Justicia había dispuesto que Rial debía comparecer semanalmente en los tribunales y acreditar mensualmente su tratamiento de salud mental. Sin embargo, según el expediente, no presentó constancias médicas ni justificó sus ausencias en varias fechas de agosto y septiembre. Tampoco acreditó un empleo o medio de subsistencia.
El propio Jorge Rial, tras la detención de su hija, se refirió al caso en el canal de streaming Carnaval:
“Lamentablemente, no cumplió con lo que la Justicia le exigía. Me duele tener a mi hija en esa situación. Tenía todo para elegir un camino distinto, pero tomó decisiones que no tienen nada que ver conmigo ni con mi familia. Es mayor de edad y debe hacerse responsable de sus actos”.
El hecho investigado
El robo por el que está imputada ocurrió el 18 de enero en una vivienda de Villa Adelina, San Isidro, cuyos dueños estaban de vacaciones. Según la investigación, Rial conducía un Peugeot 207 blanco en el que se trasladaba junto a otros tres cómplices. Dos de ellos forzaron el ingreso a la vivienda y se llevaron, al menos, una notebook.
Las cámaras de seguridad y la declaración de una policía que la reconoció en una estación de servicio cercana fueron claves para vincularla al hecho.
El fiscal Ferrari advirtió que la participación de Rial en el caso formaba parte de un plan previamente organizado con división de roles.