Monzón vs. Bonavena en el “Ducó”: Párense de Manos III con un cruce de apellidos legendarios
Bonavena vs. Monzón: la pelea imposible que nunca ocurrió, este sábado tendrá su capítulo 1 (¿y final…?, en el Párense de Manos III. Los nietos de los legendarios boxeadores se subirán al ring en el estadio de Huracán, en un espectáculo amateur que tendrá otros 10 combates entre influencers y streamers. Una mezcla de boxeo light y puesta en escena que persigue el momento viral por sobre un gancho o uppercut.
Ciudad de México, 1974. José ‘Mantequilla’ Nápoles peleará contra Horacio ‘La Pantera Tucumana’ Saldaño y dos días antes del combate, la organización organiza una cena con invitados de lujo para realzar el caracter de la contienda. Ahí estan Oscar ‘Ringo’ Bonavena y Carlos Monzón, dos de los mejores boxeadores argentinos y cultores de distintos estilos que, por cuestiones de peso, nunca se subieron al mismo ring.
Pero esa misma noche estuvieron cerca de pelear. Monzón, campeón del mundo, serio y parco, estaba sentado a algunos metros de Bonavena, los suficientes para escucharle la voz clara, con el chiste fácil y esa manera suya de convertir cualquier salón en su escenario. Antes de los postres, después de algunas copas, Escopeta empezó a escuchar que Ringo lo cargaba.
Un chiste por su forma de hablar, por la pinta, su modo silencioso. Pequeñeces, una tras otra, que molestaban menos que el humo de los cigarrillos, pero se acumulaban. Monzón no era hombre de risas largas ni muchas vueltas y cuando sintió que había escuchado suficiente se levantó tomando una botella con la mano y sin decir nada, obligó a que todo el mundo lo contuviera mientras Bonavena se retorcía de la risa en su lugar.
La pelea que no se dio aquella noche ni en un ring, está a punto de concretarse 51 años después. En la cancha de Huracán, segundo hogar de Ringo, este sábado subirán al cuadrilátero Monzón y Bonavena. Sin realidad aumentada ni hologramas, los nietos de los legendarios boxeadores se calzarán los guantes para un público que difícilmente tengan claro de qué apellidos se trata.
La pelea sera una de las tantas anunciadas en el “Párense de manos III”, un evento de exhibición de boxeo amateur que sube al ring a creadores de contenido, celebridades y aspirantes a boxeadores repartidos en once combates y entre intervenciones musicales.
Será en el estadio de de Huracán, con el escenario en el centro de la cancha y el público en el césped, las plateas Miravé y Alcorta y la cabecera históricamente local. La transmisión irá por el canal de stream Kick de Luquita Rodríguez y por Telefe.
Los enfrentamientos tienen apellidos que al público (joven) le dice algo más que los de Bonavena y Monzón. Con reglas adaptadas a exhibiciones, combates cortos a cuatro asaltos y arbitrajes pensados para proteger a los participantes, están anunciados Flor Vigna vs Mica Viciconte, Grego Rossello vs Goncho Banzas, Manu Jove vs Mariano Pérez, o Willy Banks vs Gabino. Será una mezcla de boxeo light y puesta en escena televisiva que persigue el momento viralidad por sobre un gancho o uppercut.
El resto de los cruces será Espe vs SoyDairi; Tomás Mazza vs Gero Arias; Mernuel vs Cosmic Kid, Maravilla Martínez vs Pepi, Cario Müller vs Coti Romero y C0ker vs Perxitaaa.
Quienes son los Bonavena y Monzón del Siglo XXI
Agustín Monzón tiene 24 años, es hijo de Silvia y nieto de Carlos Monzón. No conoció a su abuelo y su recuerdo está cimentado en archivo fotográfico y youtube. “De chiquito, recuerdo muy fuerte dos cosas de mi abuelo: ver la estatua en Santa Fe y una película suya que me dejó fascinado”, le dijo a TyC Sports.
Después de terminar el secundario a los 17 años se mudó a Buenos Aires y trabajó como bachero en una cervecería, en un hotel y como vendedor de churros, mientras preparaba su camino en el mundo de la actuación. Interpretó a un boxeador en la obra de teatro Fájense y tuvo participaciones en las series El Eternauta, Coppola y Monzón, la biografía de su abuelo. A su vez, compitió en el reality Survivor en Colombia. Tal vez por todo eso, lo del boxeo es un detalle.
“No le quiero demostrar nada a nadie, lo hago más por mí. Es mi experiencia. No tengo ningún peso con el pasado, mi apellido. Es una experiencia más para mi vida. Quiero ver dónde me lleva”, indicó el Monzón de la nueva era.
Franco Bonavena es hijo de Natalio y nieto de Ringo, el emblemático peso pesado que se plantó contra Muhammad Ali. El amor por el boxeo le llegó después del rugby, pasión que lo tuvo seis meses en Irlanda en 2018 y que acotó después de una lesión. Hace dos años se puso los guantes y se mueve en el ámbito amateur.
Para el Párense de manos III, fue sparring de Maravilla Martínez, quien también será parte del evento, aunque con otro contrincante. Para esta pelea, Bonavena renunció a su trabajo, para prepararse completamente.
“Estaba laburando de programador. Si uno tiene la cabeza en muchas cosas, sale mal. Preferí cortar algo que yo sentí que ya no me sumaba para dedicarme a fondo a algo nuevo, que me llegó por algo”, le explicó a TyCSports.
Este Bonavena, de 29 años, piensa en la pelea como una oportunidad. “Esto tal vez me puede catapultar a hacer boxeo de influencers. Hay buen nivel. No es que es un nivel malo. Son chicos que boxean bien. Para ese nivel, sé que encajo. Si me enfoco en ser profesional, puedo llegar a meter alguna peleíta…”, se aventuró.
Al parecer, nada de lo que no sucedió aquella noche de 1973 en México tendrá revancha el sábado en el Ducó: habrá box, pelearán Bonavena y Monzón y habrá espacio para, por un momento, cerrar los ojos y escuchar el relato que pronunciará, una vez más, esos dos apellidos que todavía resuenan y que por primera vez se los conjugará después de la campana.