Monitoreo ambiental del Río Uruguay: registraron incumplimientos en parámetros de calidad durante la última década
Con un considerable retraso respecto al momento en que fue elaborado, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) difundió los resultados de los primeros diez años del monitoreo ambiental del Río Uruguay en Gualeguaychú y Fray Bentos, correspondiente al período 2011-2021.
El monitoreo conjunto surgió como resultado de la negociación que en 2010 permitió poner fin al conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación en el departamento de Río Negro de la primera planta de celulosa de UPM —antes Botnia—, un conflicto que incluso derivó en el corte de los puentes internacionales durante gran parte de la primera presidencia de Tabaré Vázquez.
Según el informe difundido, se solicitó al Comité Científico que analizara los parámetros que se apartaron de los estándares establecidos en los monitoreos de los efluentes de la planta UPM y en la desembocadura del río Gualeguaychú, detallando los incidentes detectados entre 2011 y 2021.
En total, se realizaron 122 instancias de monitoreo durante el período analizado.
Incumplimientos detectados en la planta de UPM
En el caso de UPM, el informe señala que durante esos diez años se registraron incumplimientos normativos en siete parámetros de calidad en 12 oportunidades.
Además, en diez ocasiones los valores diarios de carga vertida de dos parámetros superaron los límites establecidos en la normativa para los promedios mensuales.
Los parámetros en los que se detectaron incumplimientos fueron:
- Aceites y grasas
- Cromo total
- Sólidos sedimentables en dos horas
- Temperatura de vertido al río
- pH
- Presencia de elementos fibrosos
- Sólidos retenibles por reja de 10 milímetros
La CARU explicó que los programas de monitoreo del Comité Científico fueron evolucionando desde su creación, con el objetivo de optimizar el uso de recursos y mejorar los controles ambientales.
El programa de monitoreo en la planta Orión de UPM tiene una frecuencia mensual, analiza las características del efluente descargado por la industria y compara los resultados con la normativa vigente.
Controles en la zona de influencia de la planta
Además del monitoreo del efluente industrial, también se realizan estudios ambientales en la zona de influencia de la planta.
Estas tareas incluyen:
- Mediciones trimestrales de calidad de agua en seis puntos
- Análisis semestrales de sedimentos
- Estudios de bioacumulación en almejas colocadas en jaulas
- Evaluaciones del estado fisiológico y de las comunidades de peces
- Ensayos de toxicidad en zooplancton y peces
- Funcionamiento permanente de una boya multiparamétrica que registra datos cada 30 minutos
Las excedencias reiteradas en Gualeguaychú
El informe también analizó la situación en la desembocadura del río Gualeguaychú, donde se registraron 505 incumplimientos vinculados a 14 parámetros de calidad del agua.
Entre los compuestos detectados figuran:
- Aluminio
- Amonio
- Atrazina
- Berilio
- Cadmio
- Cromo total
- Fenoles totales
- Hidrocarburos aromáticos polinucleares
- Hidrocarburos totales de petróleo
- Hierro
- Manganeso
- Níquel
- Organoclorados totales
- PCB totales
El documento señala que la mayoría de las excedencias se concentró en cuatro parámetros, que explican gran parte de los apartamientos registrados.
En ese sentido, 414 de los 505 incumplimientos corresponden a hierro (122 casos), aluminio (111), berilio (92) y amonio (89).
Pedido para ampliar la producción de UPM
En paralelo, la empresa UPM solicitó en noviembre del año pasado aumentar en 200.000 toneladas la producción de su planta en Fray Bentos.
De concretarse esa ampliación, la producción anual pasaría de 1,3 millones a 1,5 millones de toneladas.
Desde la compañía indicaron que el pedido continúa en estudio por parte de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). Sin embargo, el ministro uruguayo Edgardo Ortuño adelantó en enero que el proyecto estaría en condiciones de llevarse adelante.