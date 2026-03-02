Modernización Laboral: La CGT fundamentó su pedido de inconstitucionalidad de la nueva ley
La CGT afirmó este lunes que su reclamo de inconstitucionalidad sobre la ley de Reforma Laboral se fundamenta en que se ven afectados “el artículo 14 bis” de la Constitución Nacional, así como principios de la OIT y del Pacto de San José de Costa Rica que tienen rango constitucional.
“La mal llamada de “modernización”, significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, expresó este lunes la central sindical en un comunicado difundido tras la presentación en Tribunales de su pedido de inconstitucionalidad.
Para la CGT la nueva ley, que aún no fue promulgada, vulnera “el principio de Progresividad (o No Regresión): que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos”.
Asimismo, viola el “Principio Protectorio: que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, y que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador”.
Además, sostiene el escrito “se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems”.
Asimismo, cuestiona que la nueva normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.
También, elimina “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y trasgredieron la ley”, y dispone “que las indemnizaciones por despidos se paguen en cuotas y se hagan a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social”.
Para la CGT todo esto se suma a que producto de las políticas actuales “en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos”.
Asimismo, destacan que esto redundó en un “aumento de la desocupación. Cierre incesante de empresas, industrias PyMes y comercios. Pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Caída de la inversión bruta interna. Caída de la actividad, caída del consumo, caída del turismo, y caída de la recaudación”.
“La CGT, coherente con su compromiso doctrinario, asume su responsabilidad histórica resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma regresiva y perniciosa”, destaca el comunicado.