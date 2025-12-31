Mix de conclusiones a horas de un nuevo año
Pasaron ya 16 años… Cuestión Entrerriana no tiene fecha de vencimiento, no obstante, el ocaso -al menos en el formato, línea editorial y periodicidad actual- está muy cerca.
No se trata de un epílogo al medio, sino de un prólogo a un reciclaje de la web pasando a ser un órgano periodístico digital exclusivamente crítico, ya exento de noticias diarias, como el volver a las fuentes con un seguimiento especial de algunos deportes masivos.
El cansancio es inocultable. Un desgaste psicofísico inconmensurable tras casi 4 décadas en el ámbito docente y en la administración pública, junto al desarrollo de la profesión periodística desde antes aún…
Con casi 62 años, -los cumplo el 10 de enero- todo cuesta más… No es fácil tener actualizado un sitio web periódicamente con producción propia, o procesado y/o editado de noticias generadas por agencias o medios de primera línea, evitando el nefasto ‘corte y pegue’.
#LaPauta, la “Traición”, la corrupción
Más desgastante es ver como otros sitios colegas crecen año a año con íntimos vínculos al Poder de turno y Cuestión Entrerriana, por el mero hecho de ser independiente, por no casarse con nadie, por no ir a despachos de funcionarios a negociar #LaPauta, es casi ignorada por nuestros gobernantes que tienen una predilección especial en su modo de comunicar.
En una tan peculiar Paraná, no basta con haber sido leal a mis convicciones. Resulta que uno es “tibio” o peor aún… opositor, por el mero argumento de expresar disidencia, divergencia, por no estar de acuerdo con la marcha de una gestión.
Ya me pasó con el tristemente célebre Proyecto Nacional y Popular que supe impulsar, al cual supe apoyar pese a la abierta discrepancia con algunas cuestiones muy evidentes, de modo preponderante ligadas a un tufillo notable de corrupción que mutaron en causas judiciales escandalosas y una exmandataria sentenciada.
Me hicieron sentir como un desertor, como un traidor. Lo peor, como es de público conocimiento, no solo se me ignoró sino que el 8 de julio del 2010 me despojaron vilmente de mi trabajo en LT 14.
Un perverso despido
Supe compartir el “Sueño Entrerriano”. Pero no por ello debía ser obsecuente. Y vino el castigo… dejándome no solo sin un sueldo valioso para la Familia sino que quitándome mi pasión de estar frente al micrófono.
Pasaron más de 15 años de ello… Y ya van 13 de esperar a que la Justicia Federal de su veredicto, sufriendo estoicamente una lentitud inexplicable, cuando “colegas” de 6-7-8, la TV Pública o Radio Nacional cobraron velozmente sus “causas” y con montos millonarios.
Demoré todo el proceso judicial, estiré la demanda, esperando señales, signos de avenencia. Ni siquiera fueron a la audiencia de conciliación. ¿Qué más podía hacer? Si fuera por mí, hace rato hubiese cortado las actuaciones. Pero no hubo ni hay evidencias que procurasen reestablecer la concordia.
En aquel momento, solo esbocé mí posición sobre una variación negativa del rumbo inicial tomado por Néstor Kirchner. Hice públicas mezquindades, intereses espurios y muchas coyunturas poco claras como poses soberbias, despóticas, con las cuales no estaba de acuerdo. Sobre todo, al invadirme la percepción de una corruptela que crecía día a día en el entorno presidencial.
La Justicia no se expide y los intereses siguen corriendo. Lo peor, como ya una vez lo dije, la indemnización no la pagará quienes me despidieran… la pagará el Pueblo.
Leal a las raíces
Ojo… siempre reconoceré todo lo bueno que se hizo. Y de hecho continuamente digo: “es fácil criticar a quien se equivoca por hacer”. Mi Viejo me ilustró “De humanos es errar y de necios perseverar en el error” pero, paradójicamente yo opté por aquella frase de Heidegger: “Quien piensa a lo grande tiene que equivocarse a lo grande”. Y admito que quien obra puede equivocarse, como quien no hace nada, ya está equivocado.
Por ello, es una constante en mi obrar, cuando me equivoco, lo admito.
Pero supe observar a nuestra expresidenta, y en especial a ciertos personajes nefastos de su entorno, deshonrar obstinadamente una obra inicial de Néstor Kirchner que supo ser loable por haber sacado al país de una crisis inédita.
Creí en la libertad y pluralismo de la democracia pura. No critiqué destructivamente. Formulé apreciaciones edificantes pues creía en este Proyecto aunque aggiornado, desterrando todo lo que podía relacionarse con la corrupción.
Fui fiel, leal a mis principios y a mis raíces. Pero una cosa es la lealtad y otra la obsecuencia, la sumisión. No me someto a nadie. Menos a quien considero corruptos.
Real… no he sido un ejemplo de mansedumbre, pero tampoco fui un mercenario, un lame-botas que se puede dar vuelta de un minuto al otro. Execrablemente, en la profesión que eligiera allá por mediados de los ’80, pululan los hipócritas, los falsos, los acomodadizos, dúctiles, complacientes que -reitero– hoy son comunicadores libertarios, como ayer fueron peronistas, menemistas, radicales o aliancistas, kirchneristas, PRO, Juntos por el Cambio, Albertistas… Todo sea por #LaPauta.
Sueños sin cumplir
Eso me da asco… 62 años cumpliré en pocos días… Y pruebo de forma consistente lo que digo: Aún no he logrado cimentar el sueño de “La Casa Propia”. Tampoco tengo auto, y ya no sé cómo hacer para pagar mis cuentas, o más contundente… este verano se cumplirán 8 años sin vacaciones pese a esporádicos y efímeros viajes (algunos por chequeos de salud) a Buenos Aires, preciosa ciudad que amo y no veo desde octubre del 2024.
Paradójico… Nunca enjuicié al Estado provincial que supo no pagarme #LaPauta por estar atrasado en mis tributos… Y ese mismo Estado no contempló, ni contempla cuánto demora en abonar sus obligaciones para con los proveedores, y cuando lo hace no abona los intereses como sí exigen los entes recaudadores con los “Libre Deuda”…
Y sí… concedo la aprobación a quien me dice: “Aprendé a golpear puertas. Aceptá la premisa de ir a hablar con el secretario o director de turno”. Pero no es mi estilo. Me cuesta horrores. No puedo. No me sale… No soy ni un periodista adulador o aplaudidor, como tampoco me pasa por la cabeza extorsionar como tantos hacen y son “premiados” o hasta se “festejan” sus estilos controversiales.
No soy intransigente… ¿Costará tanto entender que no soy hipócrita, no soy falso?
La obsecuencia indebida me produce repulsión. Me genera repugnancia.
Quien calla, otorga
Papá me transmitió cientos de frases de Perón quien por ejemplo decía: “La verdadera colaboración no es alabar siempre, sino señalar los errores, hablando un lenguaje claro de realidad, de verdad y de amistad. El verdadero amigo es el que aconseja”. Me aferro a ello con énfasis.
Como también acentúo: El silencio es el mayor cómplice de la corrupción. Quien lo oculta, al final de cuentas se termina convirtiendo en encubridor, secuaz. Si no se procura acabar con la corrupción y la podredumbre, se acaba formando parte de ella.
Lo reafirmo: No me puedo callar ante lo injusto. No creo que sea deslealtad referirme a ello. Para mí es todo lo contrario. Los dóciles, los rendidos, los cómodos se callan la boca. La resignación es un suicidio cotidiano. Jamás olvidaré una cita de Ernesto Sábato: “Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad, y es no resignarse”.
Es verdad que a veces me siento solo, pero bueno… El tiempo dirá. Me aferré mucho a Cuestión Entrerriana para intentar contagiar al lector, para formar opinión. Pero los resultados están a la vista. Con tan escasos anunciantes cuesta seguir al menos de la manera que había encarado el emprendimiento. Así de contundente.
He tenido varios sustos en lo físico, en cuanto a la salud, como para seguir arriesgando más detrimento. “El signo más evidente de que se ha encontrado la verdad es la paz interior”, dijo Amado Nervo y es totalmente veraz que si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla fuera. Por ahí, admito que me encuentro solitario cuando busco una mano y sólo encuentro puños.
La despedida al formato actual
¿Cuándo sería el último día de Cuestión Entrerriana tal cual está? No sé. Hoy, mañana, la semana próxima. A fines del próximo mes. Qué se yo… Cuando me levante y no tenga más ganas de dedicarme debidamente. Cuando no tenga más fuerzas, en especial anímicas. Pero sí… se viene un sensible cambio y consolido la idea: no pienso dejar la profesión sin la revancha de una nueva Tribuna Deportiva con mi sello.
Cada hora que pasa son menos las ganas de involucrarme con el redactar y/o procesar noticias para tan exigua valoración en materia de anunciantes por el criterio comercial de otros colegas, el mercado o la plaza compleja y un Estado provincial como municipal que esgrimen una contradictoria metodología de administrar el pautado con los medios, privilegiando “pactos” que solo se rubrican en despachos gubernamentales o hasta en visitas de funcionarios a los medios favoritos de las autoridades.
Llevo un control exacto de cuántos lectores ingresan a diario y si bien la cantidad crece día a día, como es un orgullo que la lean desde distintas partes del mundo, para tanta austeridad en cuanto al equipamiento y personal con que contamos, no se justifica el tiempo que le dedico, los egresos que conlleva el conservarla online, y los escasos ingresos captados.
Si a ello le sumamos un progresivo desgaste en mi relación con la clase política sin que nadie, ni del Oficialismo ni de la Oposición, aporte su palabra a modo de estímulo, es evidente que la línea editorial no ha agradado lo suficiente.
Es irreductible: son cada vez más los espacios periodísticos a publicitar. Y ni el empresario, ni el comerciante, ni el profesional tienen asesores comunicacionales que se aferren a una estrategia de marketing en pos de discernir qué segmento de prensa es útil y cuál no para promocionar sus productos, funciones o quehaceres.
Ya lo he dicho… Se dan montos exiguos a muchos para “cumplir”, para “dar una mano” a periodistas, a clubes, a grupos de deportes que preparan un viaje, y ya está… No hay una estrategia publicitaria y hasta empresas de primera línea e instituciones se equivocan horrible con la selección de espacios.
Y en cuanto a cómo opta o distingue el Estado provincial y municipal, ya he sido categórico; no obstante, me encantaría saber si Rogelio Frigerio, Rosario Romero, Gustavo Hein, Alicia Aluani o David Cáceres tienen idea de cuánto pagan por la “fidelidad” de determinados medios y colegas…
Lo mismo me fascinaría poder dar a luz cuánto reciben los comunicadores entrerrianos del Estado para ejercer su rol “INDEPENDIENTE”. Quizás, oyentes, televidentes y lectores tomarían consciencia de cómo se están nutriendo de información “direccionada” o hasta NO SE ENTERAN de otras cuestiones inconvenientes…
Por un 2026 colmado de proyectos
Cuestión Entrerriana está OnLine con muchísimo amor, dedicación, respeto y una enorme actitud. Todo a pulmón. Una mini empresa familiar que no pudo crecer más por el casi nulo apoyo en lo inherente a auspicios. Hicimos lo que pudimos, no lo que queríamos.
Lo de Cuestión Entrerriana en Radio es una deuda que tengo conmigo mismo y un montón de gente que me dice cotidianamente “vos deberías estar en un magazine radial o televisivo…”.
Y lo del podcasts con diferentes temáticas es otra posibilidad… Ya veremos… A lo que quiero darle más tiempo es a terminar los libros que serán imperdibles.
Uno es una autobiografía pero con jugosas anécdotas de distinto calibre, recabadas en los diferentes ámbitos personales y sobre todo profesionales. Mis épocas de deportista como jugador y entrenador. Mi ingreso a la docencia, el desarrollo en la misma. La llegada al periodismo. El crecimiento. Los viajes. Mi acceso a estamentos políticos.
Mi visión sobre los políticos y en especial sobre algunos asesores. Intimidades cosechadas a lo largo de los años. Un mix de alta combustión. Algunas experiencias fecundas, enriquecedoras, otras frustrantes, decepcionantes, aciagas y hasta borrascosas. Muy tormentosas, turbulentas, en especial las vividas en El Diario, en la Casa Gris y con lo de la Quiebra de mi padre.
El libro de Minibásquet está hace rato casi terminado. Me falta una editora, corregirlo e imprimirlo.
También sigue en carpeta lo del streaming de Cuestión. Son varios proyectos que primariamente consisten en una mesa de café para hablar de política y deporte. Otra meta es algo poco original como un programa de coloquios algo para lo cual me siento recontra capacitado.
La idea de editar una revista se mantiene como viejo anhelo cumplible. Quería, y quiero, hacer algo tipo GENTE, CARAS, HOLA, pero de Paraná, con gente de Paraná. Me encantaría. No algo cholulo, pero sí con buena onda, no exenta de algunas columnas de análisis y/o crítica. El tema es que volvemos a lo mismo… No hay capitalista. Todo es a puro pulmón, y el mercado publicitario está ultra prostituido.
Cuna política
Creo que se puede construir políticamente, sin tanto disenso interno, sin tanta división, sin tantos intereses espurios. “No hay recetas para conducir pueblos” decía el General. Los pueblos se conducen vívidamente, y los movimientos políticos se manejan conforme al momento, al lugar y a la capacidad de quienes ponen la acción para manejarlos.
No me afilié al PJ respetando una promesa hecha a mi padre horas antes de su muerte, y por un tiempo no lo haría habida cuenta del olvido que hubo para con todo lo que él hizo por el Peronismo. Pedro Máximo Nicasio Calderón Diz fue uno de los fundadores de la Escuela Peronista que supo funcionar en La Floresta. En realidad, lo invitaban de todas las Unidades Básicas a que dé charlas a los Compañeros.
Compartió innumerables momentos con el General y en plena dictadura intervino jurídicamente en numerosas ocasiones liberando a Compañeros o a inocentes apresados por el Gobierno de Facto. Así le pagaron.
Nunca hubo un reconocimiento del PJ. Se murió inmerso en un manto de olvido total por parte del Peronismo. Papá tuvo un bajo perfil a diferencia de otros Compañeros de su época que hasta hace poco siguieron siendo agasajados, reconocidos.
Tuvo un breve paso por la Municipalidad cuando era muy joven. Luego fue profesor del Huerto y de La Salle, mientras que desde 1973 fue asesor Legal de Vialidad de la Provincia. Nunca aceptó cargo político alguno. Jamás aceptó innumerables ofrecimientos legislativos, etc, etc… como otros pares de su época que se aseguraron sus futuros y los de sus hijos y nietos al ser ungidos con distintas funciones políticas.
A papá no le gustó las tertulias de politiquería barata para que luego solo se concreten grandes negociados de espaldas al Pueblo. Claro… él se imponía y por ello renunció al Partido cuando llegó gente que decía una cosa y hacía otra respecto a las Bases o Doctrina. Y así le pasaron factura.
Sin una corona en su sepelio, sin una placa en su tumba. Sin una participación en los diarios. Murió empobrecido. Fundido.
Nadie le tiró una mano. Peor aún… Desde la Justicia lo hundieron con su Concurso Civil al cual tuvo que recurrir por el Federal y otras coyunturas.
Papá nunca aprendió a ser oportunista. Fue derecho, recto, honesto ciento por ciento. Vaya paradoja, falleció en quiebra.
Hoy, me entristece sensiblemente no poder abrazar fuerte a un querido letrado que nos dejara: Walter Rolandelli, otrora gran político de la UCR, luego enfilado al PRO, quien SÍ lo homenajeara nominando a una calle de Paraná, “Dr. Pedro Máximo Nicasio Calderón Diz”, aunque… una pena, con su deceso NUNCA MÁS desde el Concejo Deliberante nos hayan invitado a conocerla con la designación formal de dicha arteria, y hasta he lamentado saber que lo habían REBAUTIZADO como “Dr. Pedro Máximo Nicasio Calderón Díaz”,
No soy rencoroso. Pero tengo palabra. Sigo diciéndolo con orgullo: soy peronista, pero no me agrada la metodología del Peronismo de las últimas décadas.
Y lo dice alguien que supo subyugarse con algunos gestos de Néstor Kirchner y que inicialmente apoyó este Proyecto Nacional y Popular sin recibir nada, pero NADA a cambio como gran parte de la neo-militancia.
Lo bueno fue darme cuenta oportunamente que este Proyecto tenía aristas con las que disentí y disiento marcadamente. Sobre todo respecto al tufillo de corrupción.
Gobernar es fácil, lo difícil es conducir
Recuerden esta cita de Martin Luther King: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”.
La verdadera democracia es aquella donde el Gobierno hace lo que el Pueblo quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo.
Me harté de tantas injusticias para conmigo y para con el Pueblo. Debemos comprometernos más con el presente y futuro de esta querida Patria.
Ratifico palabras del General: “La Argentina es un país riquísimo que hasta ahora ha sido saqueado por propios y extraños”. Precisamos un cambio y para ello debemos participar en la vida política argentina más activamente, involucrarnos, participar, no seguir emitiendo votos castigos porque al final, ESTÁ PROBADO, los castigados somos exclusivamente los ciudadanos.
Salutación
Para el 2026 deseo que la tristeza mute en esperanza, la angustia en armonía, la ansiedad en equilibrio, la preocupación en calma, el dolor en bienestar, la vorágine en serenidad, la decepción en ilusión, el cansancio en fortaleza, la rutina en sorpresa, el enfado en reconciliación y reine en nuestras vidas el amor, la felicidad y la paz.
Anhelo con todo mi corazón que nunca les falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar especial a dónde ir y alguien a quien amar… ¡Que Dios los colme de bendiciones!