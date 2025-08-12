Misión cumplida: la expedición del Conicet al fondo del Mar Argentino reveló especies nunca registradas
“Tenemos un montón de imágenes para analizar, además de un montón de ejemplares”, contó el doctor en Ciencias Biológicas Daniel Lauretta, jefe científico de la expedición del Conicet que exploró el Cañón Submarino de Mar del Plata a casi 4.000 metros de profundidad. La misión, transmitida en vivo por YouTube, cautivó a más de 80 mil espectadores conectados simultáneamente.
El ROV SuBastian, un vehículo operado remotamente desde el buque Falkor Too de la fundación Schmidt Ocean Institute, permitió registrar imágenes inéditas y recolectar muestras de una biodiversidad oculta. Lauretta adelantó que muy probablemente se organice una exposición, permanente o transitoria, en el Museo, para que el público pueda conocer el material recolectado.
Una experiencia distinta a las anteriores
Lauretta recordó que en 2012 y 2013 ya habían realizado expediciones similares, pero con técnicas de pesca y arrastre, sin la tecnología actual. La gran diferencia ahora fue la transmisión en vivo, que generó un vínculo inmediato con el público: “Lo que veíamos nosotros lo veían ustedes. Fue una cosa increíble”.
El impacto fue tal que, durante el streaming, los espectadores se organizaron para recibir a los científicos en el puerto. Sin embargo, el equipo pidió no asistir para poder regresar antes a casa y comenzar el trabajo de laboratorio, que —según Lauretta— llevará años de análisis con lupa y microscopio.
Descubrimientos y sorpresas
“Nos íbamos sorprendiendo todos al mismo tiempo”, relató Lauretta. Encontraron microambientes distintos y especies no registradas previamente en la zona. Aunque todavía no pueden clasificar todas, el hallazgo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad del Atlántico Sur.
Uno de los momentos más valorados por el científico fue la reacción de los más chicos, que enviaron dibujos de las especies y preguntaron qué estudiar para participar en este tipo de misiones.
El cierre de la misión
La expedición, denominada “Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV”, culminó con un gesto simbólico: el ROV clavó en la arena un cartel que decía “¡Gracias por el apoyo!”, retirándolo luego para no dejar residuos. Entre las curiosidades, las redes bautizaron algunas especies como “la estrella culona” y “el pepino violeta”.
El operativo dejó en claro que, aunque el buque Falkor Too no tiene planes de regresar antes de 10 años, podrían realizarse nuevas campañas sin ROV propio, posiblemente con apoyo internacional.
“Esto no es nada diferente a lo que venimos haciendo, simplemente ahora lo podemos mostrar”, concluyó Lauretta.