Misión borrar todo vestigio de Espert… La Libertad Avanza también pidió reimprimir los afiches que deben exhibirse con los candidatos
La Junta Electoral Nacional recibió también una solicitud formal de la alianza La Libertad Avanza para que se ordene la reimpresión urgente de los carteles de exhibición obligatoria que contienen la lista completa de candidatos a diputados nacionales de ese espacio, de cara a las elecciones generales del 26 de octubre.
El pedido, presentado por los apoderados Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño, se fundamenta en la reciente reconfiguración de la nómina de postulantes tras la renuncia del primer candidato a diputado nacional por la Provincia, José Luis Espert, y otras dos integrantes y en la necesidad de garantizar la transparencia y el acceso a la información para el electorado.
La Junta, al recibir la presentación, resolvió habilitar días y horas inhábiles para tratar el asunto con urgencia y dispuso dar traslado de la solicitud a todas las fuerzas políticas que competirán en la elección, otorgando un plazo de 24 horas para que se expidan.
Además, requirió al Ministerio del Interior que, en el mismo plazo, informe si es materialmente posible realizar la reimpresión solicitada, cuáles serían los costos asociados, el tiempo que demandaría la nueva impresión y la fecha estimada de entrega de los afiches en caso de que la medida sea aprobada. De este modo, el tribunal busca determinar la viabilidad operativa y financiera de la petición antes de tomar una decisión definitiva.
La presentación de LLA detalla que el 6 de octubre se comunicaron las renuncias de José Luis Espert, Lucía Elizabeth Bernardoni y María Gabriela Gobea como candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza.
Los apoderados de los candidatos libertarios sostienen que la transparencia y la información son pilares del sistema democrático y que la reimpresión de los carteles contribuiría a la calidad del proceso electoral.
En cuanto a la viabilidad técnica, la alianza informó que, tras consultas realizadas, “la impresión de los carteles de exhibición podría materializarse en un plazo sumamente exiguo, no existiendo motivos de índole jurídico, técnico ni logístico que impidan proceder con lo peticionado en aras de asegurar la tutela del derecho al voto informado”.