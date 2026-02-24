Mirtha Legrand festejó sus 99 años a puro lujo
Este lunes 23 de febrero, Mirtha Legrand festejó sus 99 años y el entorno más cercano organizó un evento íntimo para homenajear a la gran diva argentina. Tal como suele hacer todos los años, la conductora celebró su cumpleaños acompañada de su familia y sus seres queridos en lo de Marcela. La leyenda continúa…
Temprano llegó la torta, el catering y la policía. Los primeros famosos en arribar a la casa de este festejo (de tres plantas con pileta, jardín, quincho y ascensor…), fueron Gino Bogani, Juan José Campanella, Gabriel Olivieri, Marcelo Polino. Mauricio D’Alessandro e Iliana Calabró.
Nacho Viale, nieto de Mirtha, fue el familiar más cercano primero en llegar. Juanita Viale entró corriendo. Y mientras se esperaba que llegara Mauricio Macri, Patricia Bullrich le ganó de mano.
Cuando llegó Mirtha, se abrió el portón de la casa, le cantaron feliz cumple a coro, curiosos y periodistas, más estridentes gritos de aliento: “Mirtha eterna”. “Hasta los 120 Mirtha”. “La mesa de los 100 en el Obelisco!!”…
Un pre festejo el domingo
El domingo, y luego de casi tres meses sin verse, todos los del grupo del té de los domingos (aunque hubo algunos ausentes con aviso) se reunieron como desde hace 15 años a horas de celebrarse un nuevo cumpleaños de la Chiqui. Estaban María Teresa Villarruel, la amiga de toda la vida de Mirtha, Gino Bogani, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, su asistente personal desde hace 50 años, Alejandro Veroutis, Enzo Gentile, empresario y amigo personal de la Chiqui, Dany Mañas, quien fuera un productor histórico de sus programas de televisión la década del ’70.
Carlos Rottemberg, mítico productor de Mirtha, viajó desde Mar del Plata especialmente para estar hoy junto a la estrella en su último festejo de dos dígitos.
Más detalles
La “sencillez” de entrecasa, en este caso incluyó un tapeo de bienvenida, entrada de burrata seguido de un menú principal con ñoquis -de sémola-, risotto y salmón como estrella de la mesa.
Ramiro Arzuaga, ambientador de celebrities, es el organizador detrás de estos festejos. Había afirmado que sería desde las “9 de la noche y habrá 70 invitados”. Sobre la decoración, Ramiro reveló que tenía un gran trabajo detrás: “Siempre le hago homenajes, el año pasado fue con sus 40 películas y trabajamos sobre eso, y este año el motivo principal son algunas frases célebres de Mirtha”.
Entre los detalles más originales, se destacarían abanicos personalizados con frases icónicas de la conductora, que funcionarán como souvenirs temáticos. Además, se cuidó cada espacio de la casa. El baño también: fue decorado y ambientado con velas para mantener un aroma agradable durante toda la velada.
Como broche de oro, la noche de festejo hubo una presentación musical de Jairo, cantando Vivir enamorado; y Roberto Moldavsky dedicó un show especial para ella.
“‘Porque yo soy una leyenda y la leyenda continúa’, trabajamos en base a eso, con las invitaciones, las tarjetas con los nombres de los invitados, los abanicos, todo llevó esa frase”, contó Ramiro. En ese sentido, adelantó el color elegido para ambientar el cumpleaños número 99 de la diva de los almuerzos: “Un color emblemático de Mirtha, que es el color rosa, así que rosas rosas, manteles rosas, floreros rosa, todo rosa”.
Además de confirmar la tonalidad de la velada, la conductora hizo al menos dos cambios de vestuario durante la noche.Cada año, ya legendariamente, antes del postre la diva se cambia el vestido y aparece con otro para la parte de la torta.
Ramiro explicó que Susana Giménez no fue de de la partida: “Susana está siempre invitada, y en la mesa principal, pero este año está en España”.
El conocido decorador reveló cuál fue el único requisito que Mirtha les puso: “Nos hizo poner en la invitación que no quiere recibir regalos”.
En total se calcularon siete u ocho mesas, más o menos. “Mesas redondas y alguna rectangular también. Todas con manteles rosas que llegan hasta el piso, sillas Tiffany que son un color nuevo, con veladores led, que están muy de moda”, dijo el organizador.
Las mesas de Arzuaga se caracterizan por ser completas, casi monocromáticas y con excelentes combinaciones. El buen gusto y el refinamiento destacan siempre en sus preparativos. El catering estuvo a cargo de Schuster, otro nombre repetido en las celebraciones de las estrellas de la farándula argentina.