MiradorTEC fue distinguido con dos premios nacionales y se consolida como polo de innovación en Entre Ríos
El centro tecnológico MiradorTEC, ubicado en las barrancas del Parque Urquiza frente al río Paraná, volvió a demostrar su proyección nacional y posicionó a Entre Ríos entre las provincias con mayor desarrollo tecnológico del país. El espacio recibió dos reconocimientos nacionales que destacan su impacto y crecimiento: el Premio Sadosky al Mejor Proyecto de Desarrollo Regional, otorgado por la Cámara Argentina de la Industria del Software, y el Premio de la Red de Ciudades Inteligentes por su aporte al desarrollo innovador.
Estos galardones consolidan a MiradorTEC como un motor estratégico del desarrollo científico y tecnológico en la provincia, y respaldan el camino que impulsa el gobierno entrerriano para generar empleo calificado, innovación y nuevas industrias.
Los Premios Sadosky distinguen cada año a los proyectos más sobresalientes de la industria del software. En esta edición, MiradorTEC no solo fue seleccionado entre las iniciativas más relevantes, sino que finalmente resultó ganador tras la votación del jurado.
Carlos Pallotti, director del espacio, celebró el logro y resaltó su valor: “MiradorTEC fue elegido como el mejor proyecto de desarrollo regional en Argentina. Es un orgullo enorme para Entre Ríos y un mensaje claro de que la innovación también se construye desde el interior”, afirmó.
Hoy el centro funciona como un nodo de alta competencia, donde trabajan unas 30 empresas y se desarrollan 26 proyectos innovadores en distintas etapas. Su crecimiento se sustenta en dos pilares fundamentales: un edificio moderno y tecnificado pensado para proyectos de vanguardia, y un ecosistema articulado entre empresas, universidades y grupos de investigación.
Pallotti también destacó el contexto global: “En un mundo cada vez más basado en el conocimiento, tecnología, biotecnología, inteligencia artificial, este tipo de espacios impulsa nuevas oportunidades para la provincia”, recordando que la economía del conocimiento es hoy la tercera fuente de exportaciones de Argentina.