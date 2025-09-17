Mirador TEC: El Gobierno de Entre Ríos presentó la nueva cartelera del Domo Inmersivo
El Gobierno de Entre Ríos presentó la nueva cartelera del Domo Inmersivo del Mirador TEC, un espacio único en la región que combina ciencia, tecnología, arte y educación a través de experiencias audiovisuales 360°. La iniciativa busca fortalecer la propuesta educativa y cultural de la provincia con actividades abiertas y gratuitas para escuelas, adultos mayores, organizaciones sociales y público en general.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que este relanzamiento incorpora un cambio de modalidad: “Además de las cápsulas inmersivas, de unos 30 minutos de duración, se dictarán talleres y clases posteriores, lo que convierte al domo en una verdadera aula para el aprendizaje”.
“Introducir la tecnología en la educación de nuestros chicos es también construir puentes y darles herramientas para afrontar los desafíos de los tiempos que corren”, agregó Colello.
Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, explicó que: “De lunes a viernes se desarrollarán funciones educativas para escuelas y público general; mientras que los lunes por la tarde participarán adultos mayores; los miércoles se abrirá el espacio a ONGs, clubes y grupos sociales; y los viernes habrá presentaciones culturales junto a la Uader”.
La nueva programación incluye propuestas inmersivas como “Recorrido por el Universo”, “Misterios de tu cerebro”, “Dinosaurios”, “El Sol”, “Nuestra estrella en el cosmos”, “Aventura submarina”; y “De la Tierra al Universo”. Cada función está diseñada para estimular la curiosidad y acercar la ciencia de forma dinámica e inclusiva.
La presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, subrayó que: “Este atractivo es un gran gancho para los chicos y debe estar vinculado a los contenidos del aula. Tiene que ver con cómo a través de la tecnología los estudiantes cada vez puedan aprender más y mejor”.
En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Carlos Cuenca, remarcó que la articulación con la universidad permitirá integrar programas de extensión, materias y tesis de grado, ampliando las posibilidades de uso académico y cultural del espacio.
Agenda e inscripciones
La cartelera completa y las entradas gratuitas se pueden consultar a través de la página web del Mirador TEC: https://inmersivo.miradortec.net.ar/
El Domo Inmersivo cuenta con capacidad para 110 personas y está ubicado en el campus donde se construye el primer parque tecnológico de Entre Ríos. Con su relanzamiento, se consolida como un espacio de referencia para la educación, la innovación y la cultura en la provincia.