Ministros entrerrianos destacaron que el discurso de Frigerio ratifica el rumbo de gestión
Los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y de Salud, Daniel Blanzaco, coincidieron este miércoles en que el mensaje del gobernador Rogelio Frigerio ante la Legislatura entrerriana refleja la concreción de los objetivos planteados desde el inicio de la gestión.
Al analizar los principales ejes expuestos en la apertura del 147º período de sesiones ordinarias, Boleas sostuvo que el mandatario revalidó los compromisos asumidos. “Desde que comenzó su gestión, lo que ha hecho es ratificar ese contrato electoral con hechos, poniendo en cifras y en conceptos lo que se ha transitado y logrado en estos dos años”, afirmó, al tiempo que reconoció la “situación de crisis de los recursos de origen nacional”.
No obstante, subrayó que el gobierno mantiene el foco en las prioridades y en el acompañamiento al sector productivo. “El gobernador lo decía con cifras y con datos: ponemos foco en lo que es prioridad, que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir y, a su vez, apoye al sector privado dotándolo de mayor productividad, que tanto necesitamos”, expresó.
Por su parte, Troncoso destacó el proceso de transformación impulsado por la actual administración. “Vinimos a cambiar un paradigma en la provincia, que estaba en crisis y que duró más de 20 años, que concebía al Estado de espaldas a la gente, propio casi de un oscurantismo medieval”, señaló.
En esa línea, agregó que, como sostiene el gobernador, “vinimos a dar luz donde había opacidad, generando un proceso de modernización, transparentización y simplificación del Estado, en el cual no tenemos nada que ocultar y podemos hablar cara a cara con la gente, poniendo los datos de manera contundente sobre la mesa”.
Finalmente, el ministro de Salud, Blanzaco, consideró que “es significativo lo que se ha logrado en tan poco tiempo”, en referencia a dos años atravesados por un contexto económico y financiero complejo. Aun así, remarcó que “también es mucho lo que queda por hacer, pero el balance es positivo y seguimos en ese camino”, y puso como ejemplo los anuncios vinculados al hospital Bicentenario de Gualeguaychú y al hospital De la Baxada de Paraná.