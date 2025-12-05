Milman pidió limitar las juras en Diputados tras denunciar “expresiones xenófobas y antisemitas” en la sesión preparatoria
El diputado nacional del PRO Gerardo Milman presentó este jueves un proyecto de resolución para restringir las juras de los legisladores a las fórmulas previstas en el reglamento de la Cámara baja, luego de denunciar la presencia de “expresiones xenófobas y antisemitas” durante la ceremonia de asunción.
La iniciativa propone que las juras se ajusten estrictamente a las fórmulas admitidas por el Reglamento: “por Dios”, “por la Patria” y “por los Santos Evangelios”, o alguna combinación entre ellas. Según argumentó, “la introducción de frases ajenas desvirtúa el sentido jurídico del juramento, genera dudas sobre su validez y afecta la imagen institucional del Congreso”.
Para Milman, la última sesión preparatoria “fue alterada por expresiones xenófobas y antisemitas que denigraron el acto de asunción”, según indicó a la Agencia Noticias Argentinas fuentes legislativas cercanas al diputado, alineado con Patricia Bullrich.
El legislador sostuvo que “la jura parlamentaria es uno de los momentos más solemnes de la vida democrática”, en tanto representa el compromiso constitucional asumido por los diputados ante la Nación. Sin embargo, consideró que en esta oportunidad se registraron “episodios que alteraron profundamente el espíritu” del acto.
Milman, cuyo mandato concluye el 9 de diciembre, denunció que algunos legisladores aprovecharon la jura para introducir expresiones de contenido antisemita o xenófobo, además de pronunciamientos sobre causas judiciales, reclamos de conflictos laborales y gremiales, y consignas políticas sectoriales.
A quiénes apuntó
Sin mencionarlos directamente, aludió a los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Néstor Pitrola, quienes juraron con la consigna “Palestina libre, desde el río hasta el mar”, frase que Milman considera una expresión de carácter antisemita. También cuestionó a quienes desde el peronismo y la izquierda se manifestaron contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, y a los legisladores que juraron por “la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.
“Es deber del Parlamento preservar la dignidad del acto de jura y asegurar que las bancas se asuman de manera respetuosa y conforme a las reglas vigentes”, afirmó. Para el diputado, defender la solemnidad del acto “no es un formalismo, sino una garantía del orden republicano y de los compromisos asumidos ante el pueblo”.