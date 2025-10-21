Militantes libertarios le pegaron a un jubilado que cantaba la “Marcha peronista”
Tras decidir bajarse de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei recorre el interior del país por primera vez en su mandato y este lunes arribó a Córdoba, donde no tardó en presentarse los primeros episodios violentos protagonizados por sus militantes, que en este caso golpearon a un jubilado que cantaba la “Marcha peronista”.
A modo de protesta, un hombre se presentó entre los libertarios que aguardaban por Milei en la zona de Nueva Córdoba y se puso a cantar la “Marcha peronista”, cosechando de modo repudiable la furia de los militantes libertarios.
Un libertario le pega a un jubilado en la previa del acto de Milei en Córdoba. Lo hace como algo normal, delante de las cámaras y los periodistas. Así se naturaliza la violencia en la Argentina de Milei, donde el presidente es el violento número uno. pic.twitter.com/zHVqvy5pmU
— Editor✍ (@Editor_76) October 21, 2025
“Vine a protestar. Soy jubilado y tengo que trabajar porque no alcanza”, declaró el jubilado ante los medios, visiblemente emocionado, mientras comenzaba a entonar la canción.
AHORA | Militantes libertarios en Córdoba golpearon a un jubilado que cantaba la “Marcha peronista” https://t.co/kg00KXVD3L pic.twitter.com/LLcf5SkiPa
— minutouno (@minutounocom) October 21, 2025
Mientras el señor hablaba con los periodistas, un grupo de militantes que esperaban al mandatario se acercó de manera desafiante y comenzaron a amenazarlo como insultarlo, hasta que uno de ellos- sin mediar palabr-a le propinó un golpe en el rostro. La escena fue captada por las cámaras presentes, mostrando el momento exacto de la agresión.