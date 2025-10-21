Maran Suites & Towers

Militantes libertarios le pegaron a un jubilado que cantaba la “Marcha peronista”

Redacción | 21/10/2025 | Política | No hay comentarios

Tras decidir bajarse de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei recorre el interior del país por primera vez en su mandato y este lunes arribó a Córdoba, donde no tardó en presentarse los primeros episodios violentos protagonizados por sus militantes, que en este caso golpearon a un jubilado que cantaba la “Marcha peronista”.

A modo de protesta, un hombre se presentó entre los libertarios que aguardaban por Milei en la zona de Nueva Córdoba y se puso a cantar la “Marcha peronista”, cosechando de modo repudiable la furia de los militantes libertarios.

“Vine a protestar. Soy jubilado y tengo que trabajar porque no alcanza”, declaró el jubilado ante los medios, visiblemente emocionado, mientras comenzaba a entonar la canción.

Mientras el señor hablaba con los periodistas, un grupo de militantes que esperaban al mandatario se acercó de manera desafiante y comenzaron a amenazarlo como insultarlo, hasta que uno de ellos- sin mediar palabr-a le propinó un golpe en el rostro. La escena fue captada por las cámaras presentes, mostrando el momento exacto de la agresión.

Tags:

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X