Militante libertario que acompañaba una caminata de Diego Santilli insultó y le pegó a una mujer en Quilmes
Mientras el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, realizaba una caminata de campaña en la localidad bonaerense de Quilmes, uno de sus militantes insultó y le pegó a una mujer que se manifestaba en contra de quien encabezará la lista violeta.
La presencia de los dirigentes libertarios derivó, como ocurrió en casi todos los distritos, en una concentración de manifestantes que se expresaron contra el Gobierno, y en este caso, de sus candidatos de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.
En este marco, y mientras la movilización era en total armonía y sin incidentes, un hombre visiblemente desenfocado comenzó a agredir verbalmente a los manifestantes, hasta que una mujer lo enfrentó recibiendo un golpe en la cara.
Militante libertario de Diego Santilli insultó y le pegó a una mujer en #Quilmes: "Zurdo, te voy a cagar a trompadas. Andate a Venezuela, hijos de puta". pic.twitter.com/rL6jk0AvJk
— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) October 13, 2025
“Zurdo, te voy a cagar a trompadas. Andate a Venezuela, hijos de puta”, gritaba el hombre antes de agredir físicamente a la mujer. Todo el gravísimo incidente fue grabado por un vecino.
Luego de la repercusión que tuvo el violento episodio, trascendió que el militante es un abogado de 77 años.
Al parecer el hombre es habitué de actos y eventos de La Libertad Avanza. Recientemente estuvo junto primer candidato a concejal libertario en Quilmes.