Miles de personas disfrutaron de la Feria del Libro Paraná Lee 2025
La edición número 13 de Paraná Lee convocó a miles de visitantes en Sala Mayo, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región. Durante cuatro jornadas, la feria ofreció presentaciones de libros, charlas, talleres, actividades para las infancias y más de 70 stands de librerías y editoriales de todo el país.
Con el lema “Infinidad – Orillas – Ilusión”, la feria se convirtió en un espacio de encuentro entre escritores, editores, libreros y lectores, visibilizando el trabajo de las editoriales independientes y acercando a las nuevas generaciones al universo de la lectura.
El cierre estuvo a cargo de la psicoanalista Fabiana Rousseaux, quien ofreció el conversatorio “Sueños y Testimonios”, en una jornada que también incluyó propuestas especiales por el Día de las Infancias.
“Un Estado presente en la cultura”
La intendenta Rosario Romero destacó la magnitud del evento:
“La Feria del Libro colmó nuestras expectativas y nos deja una felicidad inmensa por la participación de la gente, de los libreros y de los autores. Es un esfuerzo muy grande que hace el municipio para llevar adelante un evento gratuito, y es la muestra de un Estado que acompaña y facilita los procesos culturales”.
Voces de escritores y divulgadores
El escritor Juan Solá subrayó el valor del libro en tiempos digitales:
“El éxito de esta feria no es casual, sino el resultado de una política cultural sostenida. El libro resiste porque hay historias que ayudan a entender la realidad”.
En la misma línea, el neurocientífico Fabricio Ballarini celebró la participación del público:
“Es hermoso revalorizar el vínculo con el libro y la cultura. Que padres e hijos compartan ese espacio habla de una sociedad que sigue apostando por la lectura”.
Testimonios de librerías y editoriales
- “Es nuestra primera vez en Paraná Lee y nos sentimos muy bienvenidos, la diversidad de propuestas es muy valiosa”, expresó Soledad Rebelles de Editorial Cuentos en Boca (Córdoba).
- José Armando, de Madariaga Libros, agregó: “La feria nos da visibilidad y demuestra que la gente sigue comprando libros”.
- Desde Capital Federal, Sebastián Masquelet (Librería Atlántica) valoró: “El intercambio con el público es lo más rico de estos espacios”.
- Para Pablo Felicia, de Ana Editorial: “La Feria del Libro siempre es una oportunidad de encuentro entre quienes hacen libros, quienes escriben y quienes leen”.
Un espacio pensado para las infancias
El Día de las Infancias tuvo un lugar destacado con espectáculos teatrales y musicales como Bigote de Novia, Las Tutucas, Eureka y La Bandurria.
Más de 100 chicos por día participaron en la carpa destinada a las infancias, donde disfrutaron de actividades artísticas, deportivas y lúdicas organizadas en conjunto con la Municipalidad, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades de UADER.
“No solo los chicos se sumaron a las propuestas, también los adultos jugaron con ellos. Es fundamental que instituciones y municipio trabajen juntos para cuidar a las infancias”, resaltó Lucas Barrios, de UADER.
Una feria que crece
Con la presencia de autores de renombre nacional e internacional, narradoras, bibliotecas populares y espectáculos culturales, Paraná Lee ratificó su lugar como polo cultural y turístico de referencia en Entre Ríos.