Miles de drones iluminaron el Vaticano para homenajear al papa Francisco
Durante el concierto Grace for the World, que contó con la participación de Pharrell Williams, John Legend, Karol G y Andrea Bocelli, miles de drones iluminaron el cielo del Vaticano en homenaje al papa Francisco. El evento gratuito se realizó en la Plaza San Pedro y marcó el cierre del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.
Su propósito fue celebrar “la fuerza de la fraternidad” y ofrecer al mundo “un abrazo simbólico” en favor de la paz, incluyendo 15 mesas redondas y talleres de debate.
3.500 drones iluminaron el cielo romano con el rostro del papa Francisco, una recreación de la Pietá y parte de la Capilla Sixtina durante el concierto "Grace for the World".… fue maravilloso!!! pic.twitter.com/KEMCvgca5E
— César Moreno (@CesarMorenoH) September 14, 2025
El espectáculo, co-dirigido por Williams y Bocelli, reunió a artistas de distintos rincones del planeta, como: los tenores de Il Volo, la franco-beninés Angélique Kidjo, el rapero tailandés BamBam, el coro gospel Voices of Fire y el coro de la Diócesis de Roma, dirigido por el maestro Marco Frisina.
El rostro del Papa Francisco iluminó el cielo del Vaticano con drones durante el concierto “Grace for the World” #GraceForTheWorld pic.twitter.com/im5DT6OJ5m
— News Vaticano (@news_vaticano) September 14, 2025
Lo más impactante llegó de la mano de la compañía Nova Sky Stories, que desplegó un espectáculo con más de 3.000 drones, que iluminaron el cielo recrearon los frescos de la Capilla Sixtina y coronaron la presentación con el rostro del papa Francisco, inspirado en su encíclica Fratelli Tutti, lo que desató una ovación del público.