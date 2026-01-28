“¿Milei ya gobierna Entre Ríos?”: UPCN advierte por nuevos recortes de horas extras en la administración pública provincial
“No estamos dispuestos a soportar más esfuerzo”. Con esa definición contundente, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) salió al cruce del Gobierno de Entre Ríos ante los fuertes trascendidos sobre un nuevo e indiscriminado recorte de horas extras en ministerios y organismos de la Administración Pública provincial. El gremio reclamó una aclaración urgente y alertó que los trabajadores “ya no aguantan seguir perdiendo poder adquisitivo”.
La secretaria gremial de UPCN, Cristina Melgarejo, fue aún más directa y apeló a la ironía para describir el escenario: “Nos han contactado trabajadores de varios ministerios por los trascendidos de un nuevo recorte. Ante esto nos preguntamos: ¿Milei llegó a Entre Ríos?”.
La dirigente aclaró que, hasta el momento, el sindicato no logró confirmar la existencia de una directiva oficial, pero subrayó que la ausencia de información clara solo profundiza la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores estatales.
El conflicto no es nuevo. A mediados de 2025, el patio central de Casa de Gobierno fue escenario de protestas por un recorte cercano al 20% en las horas extras, un complemento salarial que muchos empleados públicos ya consideran parte estructural de su ingreso, ante la falta de actualización de los salarios básicos.
“La falta de recomposición salarial afecta a todos. Pero hay sectores especialmente golpeados si ahora se avanza con un nuevo ajuste sobre las horas extras”, explicó Melgarejo. Y agregó que la situación genera “impotencia” en áreas que sostuvieron una fuerte carga de trabajo, como los equipos contables que cerraron el ejercicio 2025 o las oficinas de Recursos Humanos encargadas de las recategorizaciones.
Desde UPCN cuestionaron además el discurso oficial de equilibrio fiscal, al reclamar que el ajuste no recaiga siempre sobre los mismos. “Queremos saber cuáles son las variables que usa el gobierno para que cierren las cuentas y qué esfuerzo hacen los otros sectores”, planteó la dirigente.
“Se habla mucho de transparencia y eficacia, pero eso no lo garantizan los discursos ni los funcionarios. Lo garantizan los trabajadores con su presencia cotidiana y su tarea diaria”, remarcó Melgarejo, en un mensaje directo al Ejecutivo provincial.
El gremio advirtió que, mientras se espera la paritaria, la discusión por las horas extras no puede dilatarse más. “Con decisiones unilaterales, el gobierno apura la conflictividad”, alertó, y reclamó una reunión urgente para acceder a información oficial y definir los pasos a seguir junto a los trabajadores.
UPCN también exigió precisiones sobre el alcance del eventual ajuste: “Si se confirma el recorte, ¿será transitorio o permanente? Y si es permanente, ¿qué compensaciones piensa el gobierno?”.
“En un contexto de crisis evidente, cualquier quita de ingresos es extremadamente sensible. No podemos mirar para otro lado”, sostuvo Melgarejo, quien cerró con una advertencia cargada de sarcasmo: “Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos sea solo una confusión administrativa”.
