Milei ya está en Bolivia para asistir a la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira
La jura presidencial de Rodrigo Paz Pereira marca un punto de inflexión en la política sudamericana, y por eso Javier Milei participará de la ceremonia de entrega del bastón de mando en la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Será la segunda asunción internacional a la que asista el mandatario argentino, tras su presencia en la toma de posesión de Donald Trump en enero. Luego del evento, regresará a Buenos Aires el sábado a las 17:30 horas.
El viaje de Milei se produce tras una intensa agenda en Estados Unidos, con escalas en Nueva York y Miami. En la primera ciudad, mantuvo reuniones con empresarios y participó de encuentros del Council of the Americas y de la Conservative Political Action Conference (CPAC). En Miami, en tanto, intervino en el American Business Forum y compartió un momento distendido junto a los extenistas David Nalbandian, Rafael Nadal y Carlos Moyá.
La asunción de Paz Pereira no solo pone fin a 19 años de gobiernos del MAS —el partido identificado con Evo Morales—, sino que también configura a Bolivia como un nuevo socio ideológico para la administración libertaria de Milei. En el tablero regional, el equilibrio político se mantiene, pero el presidente argentino lideraría el bloque de mandatarios de derecha junto a Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) —actualmente en crisis securitaria— y José Jerí (Perú), presidente interino.
En la ceremonia estarán presentes, además de Milei, el canciller Pablo Quirno y la secretaria general Karina Milei. Entre los invitados internacionales figuran Gabriel Boric (Chile), el presidente de Uruguay, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera, y el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau.
Rodrigo Paz Pereira, nacido en España e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), llegó a la presidencia tras imponerse en el balotaje del 19 de octubre con el 54,96% de los votos, representando al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Su victoria se cimentó en el apoyo del centro y sectores progresistas, tras derrotar a Jorge “Tuto” Quiroga, referente del ala conservadora.
El nuevo mandatario asumirá sin mayoría legislativa, lo que lo obliga a conformar un gobierno de coalición hasta 2030. Recibe un país con alta inflación (superior al 20% anual), escasez de combustibles y fuerte demanda de dólares. Entre sus promesas figuran una flexibilización cambiaria, reformas tributarias y ajustes a los subsidios energéticos.
El cambio de signo político ya tuvo efectos inmediatos: el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la liberación de Jeanine Áñez, tras anularse su condena por el caso del golpe de Estado de 2019. A su vez, Paz inició gestiones con organismos internacionales —BID, FMI y CAF— y cerró con este último un acuerdo por u$s 3.100 millones para estabilizar la economía boliviana.