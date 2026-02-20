Milei vuelve en dos semanas a Estados Unidos junto a dos gobernadores becados
El presidente Javier Milei regresó al país luego de participar del primer encuentro del Board of Peace en Washington. Tan solo en dos semanas volverá a Estados Unidos acompañado por dos gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR). Allí van a participar del “Argentina Week” en Nueva York y en un encuentro con presidentes de Latinoamérica y Caribe convocado por Donald Trump.
Milei realizó un viaje exprés al país norteamericano para participar de la sesión inaugural del “Consejo de Paz” que impulsa su par estadounidense, Donald Trump. El organismo es promovido por el líder republicano como una alternativa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la gestión de conflictos internacionales y apunta especialmente a la situación en Gaza.
A pesar de haber invitado a 60 países a participar, se unieron menos de la mitad. Los líderes europeos decidieron no unirse a este Board of Peace debido a algunos participantes polémicos y para no confrontar con la ONU, como lo viene haciendo el mismo Trump.
Mientras tanto, el mandatario argentino ya piensa en su decimoquinto viaje a Estados Unidos, dado que el próximo 7 de marzo va a participar de un encuentro con presidentes de Latinoamérica y Caribe convocado por Donald Trump. El mismo tendrá lugar en el hotel y campo de golf de Trump, Trump National Doral Miami.
Se estima que de la reunión participarán los dirigentes de la región más alineados con la Casa Blanca. Entre ellos, Milei, Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y Nasry Asfura (Honduras), entre otros.
La cumbre será el primer encuentro de líderes de la región luego de la captura y detención del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien permanece en una prisión de Estados Unidos. La convocatoria de Trump responde también a su deseo de sostener la hegemonía de su país en Latinoamérica, ante lo que considera una amenaza de Rusia y China.
Además, Milei participará del “Argentina Week”, que se llevará a cabo en Nueva York entre el 7 y el 9 de marzo. El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, lo definió como el mayor road show reciente para presentar ante inversores globales oportunidades en sectores estratégicos como minería, energía y tecnología.
“Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei”, señaló el diplomático en noviembre pasado.
El presidente estará acompañado por dos gobernadores aliados, pertenecientes a la Unión Cívica Radical: el mendocino Alfredo Cornejo y el correntino Juan Pablo Valdés.
Cornejo es uno de los principales aliados de la Casa Rosada y hasta sellaron un acuerdo electoral que se mantiene hasta el momento. El próximo domingo, Mendoza tendrá unas inusuales elecciones en seis municipios, donde se renovarán los concejos deliberantes. Allí, el oficialismo local volverá a competir bajo el nombre “La Libertad Avanza + Cambia Mendoza”.
Por su parte, el correntino asumió recientemente la gobernación de manos de su hermano Gustavo Valdés, quien hoy es senador provincial. Si bien forma parte de la UCR, los Valdés decidieron integrar el bloque de Provincias Unidas, que pertenece a la “oposición dialoguista”.