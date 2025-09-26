Milei vuelve a reunir al Consejo de Mayo tras su encuentro con Trump: buscarán consensos en reformas y coparticipación
Después de su viaje a Estados Unidos y su reunión con Donald Trump, el presidente Javier Milei convocó para este lunes a una nueva reunión del Consejo de Mayo, que se llevará a cabo en la Casa Rosada con la coordinación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El encuentro tendrá como meta principal revertir las dificultades legislativas en el Congreso y avanzar en acuerdos que permitan garantizar gobernabilidad. Participarán referentes políticos, sindicales y empresariales, con la intención de dar impulso a los 10 puntos del Pacto de Mayo, firmado por la mayoría de los gobernadores el año pasado.
Entre los temas que estarán sobre la mesa se destacan la coparticipación federal, además de reformas laboral y tributaria, incluidas en el documento consensuado en 2024.
En paralelo, durante su encuentro con Trump, Milei aseguró que el expresidente estadounidense respalda este paquete de medidas y lo alentó a fortalecer el vínculo con los mandatarios provinciales y aumentar su presencia en el Parlamento.
Desde distintas provincias, dirigentes como Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y la vicegobernadora Teresita Madera (La Rioja), reclamaron mayor claridad sobre el alcance de la ayuda financiera de Estados Unidos que se negocia actualmente.
Quiénes estarán presentes en la reunión
- Guillermo Francos, jefe de Gabinete
- Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación
- Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza
- Carolina Losada, senadora nacional
- Cristian Ritondo, diputado nacional
- Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA
- Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina