Milei vuelve a armar las valijas y se va a Nueva York por la “Argentina Week”
El presidente Javier Milei confirmó que regresará en marzo a los Estados Unidos para participar del Argentina Week, un evento de tres días que se desarrollará del 9 al 11 de marzo en Manhattan, Nueva York, con el objetivo de posicionar al país como un destino atractivo para inversores internacionales. La presencia del mandatario fue confirmada este sábado por él mismo al compartir en su cuenta de X un mensaje del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.
Según destacó Oxenford, se trata del “mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”, con la participación confirmada de Milei en la apertura del encuentro, a quien agradeció especialmente por su respaldo a la iniciativa. El embajador subrayó que el evento permitirá presentar ante inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina, en un contexto que definió como favorable y pro-mercado.
“La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala”, afirmó Oxenford, al tiempo que remarcó que se trata de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento de largo plazo.
El Argentina Week es organizado junto a la Embajada Argentina en Estados Unidos y cuenta como co-organizadores a J.P. Morgan Chase, Bank of America y Kaszek, la firma de inversión fundada en 2011 por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, vinculados a Mercado Libre. Además, participan como Business Partners el Citibank, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el US-Argentina Business Council y el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos/Sociedad de las Américas.
En otro tramo de su mensaje, Oxenford señaló que el interés generado confirma que el evento llega en un momento oportuno, cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco regulatorio más simple y previsible y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico, en el marco de una relación bilateral fortalecida entre Milei y Donald Trump.
El embajador remarcó que las reformas económicas impulsadas por el Gobierno nacional captaron la atención internacional, y que la participación del Presidente fue determinante para convocar a más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en el país, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan desembarcar en esta nueva etapa.
El evento se desarrollará con jornadas de trabajo de día completo en el nuevo edificio de J.P. Morgan, en la sede del Bank of America y en el Consulado Argentino en Nueva York. El programa combinará paneles estratégicos, side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos concretos y oportunidades de negocio.
Entre los sectores estratégicos que se presentarán ante los inversores se destacan tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, sector farmacéutico y sector nuclear, áreas que, según Oxenford, vuelven a posicionar a la Argentina como un destino competitivo para el capital global.