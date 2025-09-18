Milei volvió a postear con furia tras el doble revés en el Congreso
El presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales a la caída de los vetos a universidades y el Garrahan en Diputados. “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los “antikukas” que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, lanzó en clara advertencia a los exaliados que no lo acompañaron.
“Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, completó con un tono que recuperó -lamentablemente- su vehemencia, su incontinencia, su furia para nada acorde a la investidura presidencial.
Milei se había mostrado prudente, mesurado en la Cadena Nacional del lunes y todo el país habló de su nueva postura expresiva, recogiendo elogios en especial de la prensa aliada al Oficialismo. Luego de rechazarse sus vetos a la