Milei viaja a Estados Unidos para reunirse con Trump en la primera cumbre del Board of Peace
Tras una semana marcada por avances legislativos en el Congreso, el presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para mantener un encuentro con Donald Trump, en el marco de la primera cumbre del Board of Peace, la denominada Junta de la Paz impulsada por el líder republicano para abordar conflictos internacionales.
Según precisaron fuentes oficiales, el mandatario partiría este miércoles desde Buenos Aires en un vuelo especial con destino a Washington, donde arribará a primera hora del jueves. Allí se reunirá con representantes de otros 26 países, aunque sin la participación de potencias europeas como Reino Unido y Francia, que rechazaron la iniciativa.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó integrar la entidad, pero en esta ocasión enviará a su canciller en representación oficial.
Antecedente en Davos y acuerdo comercial
El último encuentro entre Milei y Trump tuvo lugar en Suiza, durante el Foro Económico de Davos, donde el Presidente argentino firmó el acta que formalizó el ingreso del país a esta Junta.
Desde entonces avanzó la revisión del acuerdo comercial bilateral, que ya está prácticamente listo para ser enviado al Congreso para su ratificación. El tratado apunta a reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios y modernizar procedimientos aduaneros e infraestructura tecnológica.
“Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”, señaló la Oficina del Presidente.
La nueva visita a Washington se concretará con el acuerdo ya firmado y en pleno inicio de su tratamiento parlamentario. Incluso, el Ejecutivo evalúa incorporarlo al temario de sesiones extraordinarias.
Agenda internacional y alineamiento geopolítico
En la cumbre del Board of Peace se prevé que comiencen a debatirse alternativas para el conflicto armado en la Franja de Gaza, que se intensificó tras el ataque perpetrado por Hamas en octubre de 2023.
Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei ha sostenido un fuerte respaldo a Israel y también ha destacado el liderazgo de Trump en el escenario occidental. Esa postura quedó reflejada recientemente en un mensaje grabado para la Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, realizada en Mar-a-Lago, residencia del dirigente republicano.
“Un ejemplo de coraje y liderazgo que se ha manifestado con contundencia en nuestro propio hemisferio, llevando ante la justicia al dictador y terrorista Nicolás Maduro”, afirmó Milei en referencia a la situación en Venezuela.
Aunque la Casa Blanca solicita un aporte de mil millones de dólares a los países que deseen asegurarse un lugar permanente en la mesa de decisiones del Board, el Gobierno argentino aclaró que no abonará esa suma. De acuerdo con el borrador del estatuto, los Estados invitados en esta primera etapa podrán participar de manera gratuita durante tres años, quedando luego su continuidad sujeta a una nueva convocatoria presidencial.
Próximos viajes y Argentina Week
A comienzos de marzo, Milei también participará en una cumbre convocada por Trump para fortalecer la relación con aliados de América Latina frente al avance de China en la región. Allí coincidirá con mandatarios como Santiago Peña, Nayib Bukele y Daniel Noboa, entre otros.
Además, a mediados de mes encabezará en Nueva York el evento Argentina Week, orientado a posicionar al país como destino atractivo para inversores globales. La iniciativa es coorganizada junto con la Embajada argentina en EE.UU. por J.P.Morgan Chase, Bank of America y Kaszek, firma fundada por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy.
El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, sostuvo que el interés generado confirma que la iniciativa llega en un momento oportuno, en el que Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales y consolida un marco promercado, en el contexto de una relación bilateral que calificó como “extraordinaria”.