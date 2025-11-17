Milei viaja a Estados Unidos para el sorteo del Mundial FIFA
Por segunda vez en un mes, Javier Milei visitará Estados Unidos, en esta ocasión, para participar del sorteo del Mundial de fútbol 2026 que se realizará el 5 de diciembre en Washington, donde una vez más coincidirá con su par norteamericano Donald Trump. Será, a la postre, la decimoquinta excusión del libertario a la potencia del norte.
Según informaron fuentes oficiales, la comitiva presidencial viajará el 4 de diciembre rumbo a la capital estadounidense para participar de la cita más importante de la FIFA en el año que se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.
En principio, el mandatario argentino se mostrará con Trump durante la gala organizada por el mandamás del fútbol mundial, el suizo Gianni Infantino, de estrecho vínculo con el ocupante del Salón Oval de la Casa Blanca.
El Mundial 2026 tendrá por primera vez en la historia como organizadores a tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Por ese motivo, Infantino organiza una gran cita e invitó a los presidentes cuyas selecciones ya han clasificado al torneo.
Se desconoce aún si estará presente el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, pero sí serán de la partida el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y el seleccionador Lionel Scaloni.
La última visita del mandatario argentino a Norteamérica había sido el 6 de noviembre en ocasión para participar del American Business Forum en Miami y de otras actividades en Nueva York, como la visita al mausoleo del rabino Rebe de Lubavitch. De concretarse, será el quinceavo periplo del libertario por Estados Unidos en lo que va de su mandato. Todo un récord. Para esta ocasión, volverá a contar con el avión presidencial ARG-01 que, como contó Clarín, desde el viernes se encuentra en Miami por tareas de reparación.