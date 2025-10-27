Milei tiñó el mapa de violeta, pero ocho provincias podrían cambiar de color tras el escrutinio definitivo
El triunfo nacional de Javier Milei en las elecciones legislativas fue tan contundente que acalló cualquier debate sobre el recuento de votos. El mapa de la Argentina se tiñó de violeta, con 15 de las 24 provincias bajo dominio de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, los resultados podrían no ser definitivos: en ocho distritos la diferencia entre la primera y la segunda fuerza fue de un punto o menos, por lo que aún no puede descartarse un cambio de ganador cuando la Justicia complete el escrutinio definitivo.
Buenos Aires: una diferencia mínima
El caso más relevante es el de la provincia de Buenos Aires, donde Milei logró revertir la derrota de 13,5 puntos sufrida en las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Esta vez, LLA superó a Fuerza Patria por apenas 0,54 puntos, equivalentes a 46.600 votos. El escrutinio provisional se cerró con el 99% de las mesas, quedando 132.789 votos sin contabilizar. Aunque es improbable que el peronismo recorte esa distancia, el recuento judicial, que es el único con validez legal, podría introducir cambios por eventuales impugnaciones.
Un antecedente similar ocurrió en las PASO de 2017, cuando el escrutinio provisorio dio una leve ventaja a Esteban Bullrich (Cambiemos) sobre Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana). Sin embargo, un mes después, el recuento definitivo dio vuelta el resultado: Cristina ganó por 0,21% (20.324 votos), aunque luego perdería en las generales. En esta ocasión, la brecha es mucho más amplia, pero en juego hay una banca de diputados que podría definirse por un solo voto.
La Rioja: ventaja mínima y final abierto
En La Rioja, el recuento fue de infarto. LLA lideró hasta el tramo final, pero el escrutinio cerró con una ventaja para Federales Defendamos La Rioja, el frente del gobernador Ricardo Quintela.
La diferencia fue de 0,3 puntos (621 votos), con 2467 sufragios sin contar, la mayoría en la capital, donde los libertarios ganaron por 12 puntos. Por eso, la posibilidad de un cambio es alta, aunque no afectará la distribución de bancas, que será una para LLA y otra para el oficialismo local.
Chaco: el milagro que espera Capitanich
El exgobernador Jorge Capitanich estuvo pendiente hasta la madrugada, esperando revertir el resultado en el tramo de senadores. El conteo cerró con una ventaja de 4741 votos (0,75%) para el libertario Juan Cruz Godoy.
Con solo 1729 votos pendientes, el margen para el peronismo es prácticamente nulo. Si se mantiene, la radical Silvana Schneider, aliada del gobierno nacional, se quedará con la banca restante en el Senado.
Chubut: sorpresa libertaria en tierra de Torres
En Chubut, gobernada por Ignacio Torres (Provincias Unidas), LLA logró un triunfo inesperado: obtuvo 28,3% contra 27,84% de Unidos Podemos (peronismo), una diferencia de apenas 0,46 puntos (1442 votos).
Quedaron 4546 votos sin escrutar, la mayoría en Comodoro Rivadavia y zonas rurales favorables al peronismo. Un eventual cambio de resultado no modificaría la distribución de bancas: una para cada fuerza.
Santa Cruz: el kirchnerismo en vilo
En Santa Cruz, bastión histórico del kirchnerismo, el sacerdote Juan Carlos Molina, cercano a Cristina Kirchner, se impuso con 32,1% de los votos, apenas 0,44 puntos (728 votos) por encima del libertario Jairo Guzmán.
Solo restan 357 votos por contabilizar, pero cualquier corrección judicial podría darle una provincia más a Milei en su objetivo de “pintar la Argentina de violeta”. En juego está una banca clave en Diputados, ya que el reparto sería 2 a 1.
Río Negro: polémica y final cerrado
En Río Negro, la diputada libertaria Lorena Villaverde, cuestionada por sus antecedentes judiciales en EE. UU., busca una banca en el Senado. Fue superada por el peronista Martín Soria (Fuerza Patria) por solo 0,52 puntos (2101 votos), con 3360 sin escrutar.
Aunque el margen es ajustado, una modificación en el conteo podría sumar una banca más para LLA.
La Pampa: Ziliotto respira aliviado
El gobernador Sergio Ziliotto logró retener la provincia por un margen de 1 punto (2093 votos), con su candidato Abelardo Ferrán imponiéndose sobre Adrián Raiver (LLA).
El escrutinio provisorio alcanzó 99,78%, por lo que el resultado difícilmente cambie, aunque el conteo definitivo podría ajustar cifras.
Corrientes: la sorpresa de Virginia Gallardo
En Corrientes, se esperaba un triunfo amplio de Gustavo Valdés, pero la modelo Virginia Gallardo, candidata de LLA, casi logra el sorpasso.
La lista de Valdés obtuvo 33,91% contra 32,67% de los libertarios, una diferencia de 6754 votos con menos de 3000 por contar. El resultado no se revertiría, pero evidenció el avance libertario incluso en distritos oficialistas.