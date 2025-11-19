Milei suma diputados: tres radicales se pasaron al bloque libertario
El bloque de La Libertad Avanza sumó finalmente a los tres “radicales con peluca”, quienes tras haberse separado de la UCR mantenían una bancada propia -Liga del Interior- que interactuaba de cerca con el Gobierno. Pero este miércoles, pegaron formalmente el salto al oficialismo que ahora tendrá 91 bancas en Diputados y queda más cerca de arrebatarle la primera minoría al peronismo.
Se trata del tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier, quienes ya funcionaban en interbloque con LLA.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el jefe de bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, les dieron la bienvenida a través de las redes.
“Seguimos sumando leones para aprobar las leyes que Milei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”, posteó Bornoroni.
Con su llegada el bloque de LLA tendrá 91 miembros a partir del 10 de diciembre y se acerca al número del kirchnerismo que los cálculos dicen que tras los anuncios de salida de Javier Noguera y Jorge “Gato” Fernández, son 96. Pero en ese número siguen incluidos los santiagueños de Gerardo Zamora (son 7) y a los catamarqueños de Raúl Jalil (son 4) que son tentados para diferenciarse.
Por eso, la expectativa del oficialismo es que si eso ocurre se puedan colgar la cucarda de primera minoría, un título que no es solo declarativo: es clave para el reparto de la representación en comisiones.
La repartija de cantidad de integrantes que le corresponde a cada bloque en las comisiones se hace por sistema proporcional D’Hont. Justamente cuando los números son tan parejos, quien quede primero aunque sea por una sola banca de diferencia, corre con ventaja porque tener el dominio hace a la diferencia.